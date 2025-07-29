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Sultaniye üzümünün yurt içi yolculuğu başladı

Manisa’nın Sarıgöl Ovası’nda yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümleri ülkenin çeşitli noktalarındaki pazarlarda yerini almaya başladı.

Haber Merkezi
İHA
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Sultaniye üzümünün yurt içi yolculuğu başladı
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Manisa’nın Sarıgöl Ovası’nda yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümlerinin yurt içi yolculuğu başladı.

Altın sarısı Sultaniye üzümleri iç piyasaya gönderilmeye başlandı

Sarıgöl’de erkenci üzüm hasadının ardından, kırsal alanlarda olgunlaşan altın sarısı Sultaniye üzümleri iç piyasaya gönderilmeye başlandı. Üzümler, yurdun çeşitli noktalarındaki pazarlarda yerini almaya başladı.

Sarıgöl ilçesinin Çimentepe, Özpınar, Çavuşlar ve Yeniköy gibi kırsal mahallelerinde sabahın erken saatlerinde hasat edilen Sultaniye üzümleri, kamyonlarla başta Eskişehir olmak üzere farklı illere sevk ediliyor.

"Yaş Sultaniye üzümleri bağcılardan kalitesine göre 35 ile 50 TL arasında alıcı buluyor"

Çimentepe Mahalle Muhtarı Kubilay Tanrıöver yaptığı açıklamada, "Kırsal bölgelerde yetişen Sultaniye üzümlerimiz olgunlaştı. Özellikle Eskişehir’e haftada iki-üç kamyon üzüm gönderilmeye başlandı. Yaş Sultaniye üzümleri bağcılardan kalitesine göre 35 ile 50 TL arasında alıcı buluyor. 2025 yılı mahsulümüz kırsal alanlarda iç piyasa için kesilmeye başlandı. İhracatlık üzümler ise açıklanan takvime göre hasat edilecek ve yıl sonuna kadar ihracat devam edecek. Tüm üreticilerimiz için bereketli bir yıl diliyorum." dedi.

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