Sultansuyu Tarım İşletmesi, 153 bin 740 kilogram yağlık ayçiçeğini satışa çıkardı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün ihaleye ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2025 üretimi 153 bin 740 kilogram mahsul yağlık ayçiçeğinin satışı, peşin bedelli olarak bir parti halinde açık arttırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Satışa sunulan ayçiçeğinin toplam muhammen fiyatı 4 milyon 412 bin 338 lira olarak belirlendi.

İhale, 31 Ekim saat 14.00'te işletmede yapılacak.