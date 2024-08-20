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Sümer Holding iki markayı satışa çıkardı

Sümer Holdinge ait iki markanın ihaleyle satışı yapılacak. İhale ilanları Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Haber Merkezi
AA
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Sümer Holding iki markayı satışa çıkardı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün yatırımcılara yönelik duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sümer Holdingin "Bursa Merinos (Türk Malı)" ile "Merinos" markaları satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Markalara ilişkin ihale şartnamesi bedeli Bursa Merinos için 20 bin lira, Merinos için 30 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 300 bin lira ile 3 milyon lira olarak belirlendi.

Son teklif ne zaman?

Markalar için 12 Eylül'e kadar son teklif verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Daha sonra pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla ihaleler sonuçlandırılacak.

Teklif sahiplerinin her bir marka için ayrı ihale şartnamesi alması, ayrı teklif sunması ve gerekli belgeleri, kuruluşun "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 17.00'ye kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.

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