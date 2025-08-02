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Sümer Holding'e ait 18 taşınmaz özelleştirilecek

Sümer Holding'e ait 4 ildeki 18 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirmesi gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
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Sümer Holding'e ait 18 taşınmaz özelleştirilecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yatırımcılara duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Yenimahalle ile Kilis ve Kütahya'nın merkez ilçelerinde 2'şer, Niğde'nin merkez ilçesinde ise 12 olmak üzere toplam 18 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale şartnamesi bedeli Ankara'daki taşınmazlar için 7 biner lira, diğerleri için 5 bin lira olarak belirlendi. Geçici teminat bedelleri ise 500 bin lira ile 1,5 milyon lira arasında değişiyor.

Ankara, Kilis ve Kütahya'daki taşınmazlar için 9 Eylül, Niğde'deki taşınmazlar için 10 Eylül'e kadar son teklifler verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek, ardından pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Teklif sahiplerinin, her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve gerekli belgeleri holdingin "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 17.00'ye kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.

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