  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sümer Holding'e ait 2 maden sahası için ihale açıldı
Takip Et

Sümer Holding'e ait 2 maden sahası için ihale açıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğüne ait, Adana'daki 2 maden sahası için ihale açıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sümer Holding'e ait 2 maden sahası için ihale açıldı
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçelerindeki demir maden sahalarının rödovans sözleşmesi karşılığı işletilmesi amacıyla bir bütün halinde, kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkıldı.

İhale, kapalı zarfla teklif alma ve teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Teklif sahiplerinin şartname bedeli 20 bin lira, ihale geçici teminatı 500 bin lira olan ihale için istenilen belgeleri Sümer Holdingin "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA" adresine 10 Aralık saat 16.00'ya kadar teslim etmeleri gerekiyor.

Hazırlıklara başlandı: Yeni sigorta sistemi mi geliyor? İşte ayrıntılar...Hazırlıklara başlandı: Yeni sigorta sistemi mi geliyor? İşte ayrıntılar...Gündem
Bakanlık listeyi paylaştı: Müşterilere döner yerine sakatat yedirmişler! İşte yeni ifşa listesi...Bakanlık listeyi paylaştı: Müşterilere döner yerine sakatat yedirmişler! İşte yeni ifşa listesi...Gündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem

 

Ekonomi
Küresel piyasalar karışık seyrederken, yurt içinde ödemeler dengesi izlenecek
Küresel piyasalar karışık seyrederken, yurt içinde ödemeler dengesi izlenecek
Türkiye vergi kaçağında zirvede! Avrupa’nın en kötüsü oldu
Türkiye vergi kaçağında zirvede! Avrupa’nın en kötüsü oldu
Mavi yakalılar maaşlarını katladı: Usta ücretleri 300 bin TL'ye ulaştı
Mavi yakalılar maaşlarını katladı: Usta ücretleri 300 bin TL'ye ulaştı
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Kaçak “cep”te vergi kaybı 30 milyar TL
Kaçak “cep”te vergi kaybı 30 milyar TL
E-ticarette son çeyrek ciro beklentisi 1,3 trilyonu aştı
E-ticarette son çeyrek ciro beklentisi 1,3 trilyonu aştı