Sunar Yatırım'ın sanayi yolculuğu Avrupa’ya açılıyor

SELÇUK ALTUN

51. yaşını kutlayan Sunar Yatırım, 3’üncü neslin yönetiminde Avrupa’da yatırıma hazırlanıyor. Şirket, hem Avrupa pazarına erişim kolaylığı elde etmek, hem de markanın küresel konumunu güçlendirmek için yer arayışını sürdürüyor. Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, şirketin dünü ve bugününü dair hedefl erini paylaştı. Çomu, “Bizim için önemli olan, ne yaptığımızdan çok, neden yaptığımız. Bu topraklarda hangi değeri inşa etmeye çalıştığımızı anlatmak istiyoruz” dedi. Bugün bin 300’den fazla çalışanı, 250 milyon doların üzerindeki cirosu ve 100’den fazla ülkeye ulaşan ihracatıyla Sunar’ın bir sanayi markası olmanın ötesinde bir değerler zinciri olduğunu ifade eden Çomu, şirketin adının arkasındaki anlamı “Sunar, babaannemin ismi. Onun adını taşıyan bir markayı, tüketemeyeceğimiz bir ürünle kirletemeyiz. O yüzden her işimizde vicdan, sorumluluk ve helallik var” sözleriyle anlattı. Sunar’ın sanayi hikayesi, yüksek ziraat mühendisi merhum Hacı Nuri Çomu’nun 1970’lerin başında ‘bir baca daha sönmesin’ diyerek Osmaniye’de devraldığı Özlem Un Fabrikası’yla başlıyor. O günlerde Adana’dan Osmaniye’ye gidip gelen kurucu lider, bölgesinde üretimin sürekliliği için bir sorumluluk üstleniyor. Çomu Ailesi’nin sanayi yolculuğu, 1980’lerin ortasında pamuk yerine mısırın yükselişe geçtiği dönemde ivme kazanıyor. Çukurova çiftçisinin yeni umudu olan mısır, Sunar için bir dönüm noktası oluyor. 1986’da kurulan Sunar Mısır, Türkiye’nin modern nişasta üretiminin öncüsü olarak faaliyetlerine başlıyor. Sunar’ın başarısının arkasında bir ürün değil, bir ekosistem var. Nişastadan yağa, yemden biyopolimere uzanan bu üretim zinciri, “sıfır atık” prensibiyle çalışıyor. Mısırın kepeği yem oluyor, özü yağ; nişastası kimya ve gıda sektörüne hammadde. Bugün Elita Gıda, Sunar Mısır, Sunar Un ve Yem iştirakleriyle Sunar Yatırım, 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye mısır yağı ihracatının yüzde 47’sini tek başına gerçekleştiren Elita, sadece üretim gücüyle değil, sürdürülebilirlik anlayışıyla da fark yaratıyor.

Avrupa’da üretim planı

Sunar Yatırım artık yalnızca ihracat yapan değil, Avrupa’da üretim yapmaya hazırlanan bir Türk sanayi markası. Mustafa Nuri Çomu, önümüzdeki dönemde Romanya, Polonya, Macaristan, Portekiz ya da Almanya’da yeni bir yatırım planladıklarını açıkladı. Çomu, yatırımın gerekliliğini şöyle anlattı: “Buradaki iş modelimizi Avrupa’da da kurmak istiyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz ürünlerin bir kısmı gümrük vergileri nedeniyle Avrupa’ya ulaşamıyor. Bu nedenle Avrupa Birliği içinde bir üretim üssü kurmak, hem pazara erişimimizi hem de markamızın küresel konumunu güçlendirecek. Biz Türkiye’de doğduk ama hedefimiz dünyanın her yerinde Türk sanayi aklını temsil etmek. Ürettiğimiz değerin sınır tanımaması için çalışıyoruz.” Sunar’ın yıllık ortalama 40-50 milyon dolarlık yatırım ivmesini koruyarak ilerlediğini belirten Çomu, 2030’a kadar yurt dışı üretim, enerji ve Ar-Ge yatırımlarıyla toplam 150 milyon dolarlık yatırım hedefi koyduklarını ifade etti.

“Artık Türkiye’de olmayanın değil dünyada olmayanın peşindeyiz”

Sunar’ın merkez kampüsünde yer alan Ar-Ge Merkezi, TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı onaylı yapısıyla Türkiye’nin en verimli araştırma merkezlerinden biri. 2018’den bu yana yürütülen projeler arasında, biyobozunur plastikler, gıda kimyasalları ve ilaç sektörüne yönelik GMP sertifikalı üretimler bulunuyor. Mustafa Nuri Çomu, yeni nesil üretim anlayışını şöyle özetliyor: “Geçmişte Türkiye’de olmayan ürünleri üretmek için çalıştık. Şimdi dünyada olmayan ürünleri geliştirmek için çalışıyoruz. Ar-Ge bizim kalbimiz, sürdürülebilirlik ise vicdanımız.” Sunar Yatırım, üretim gücünü artırırken çevresel etkilerini de azaltmayı hedefl iyor. Adıyaman, Yozgat, Ankara, Konya ve Eskişehir’deki güneş enerji santralleriyle grup bugün enerji ihtiyacının yarısından fazlasını kendi üretiyor. Şirket, 2027’de üretimin tamamını yenilenebilir kaynaklarla karşılamayı hedefliyor.