SunExpress 8 ayda 2,6 milyon turisti Antalya’ya getirdi

SunExpress'ten derlenen bilgiye göre, şirket, yıl sonuna kadar Türkiye'ye yaklaşık 16 milyon yolcu taşıma hedefiyle büyümesini sürdürüyor.

Yaz sezonunda 85 uçaklık filosuyla operasyonlarını yürüten şirket, koltuk kapasitesini Kovid-19 salgını öncesi dönem olan 2019'a göre yaklaşık iki katına çıkardı.

SunExpress, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan üç aylık yüksek sezonda Antalya'ya 76 farklı havalimanından 10 binden fazla uçuş gerçekleştirdi.

Şirket, 1 Ağustos'ta 70 bin 444 yolcuya hizmet vererek kendi tarihinde bir günde en yüksek yolcu sayısına ulaşırken, söz konusu sonuç, geçen yıl en fazla sayıda yolcu taşınan güne göre yüzde 11'lik bir artışa işaret etti.

Bu yılın yaz sezonunda 35 ülkede toplam 237 rotaya uçuş düzenleyen SunExpress, bu dönemde 15'i dış hat, 6'sı iç hat olmak üzere 21 yeni rotayı uçuş ağına ekledi.

Dış hatlarda Antalya'dan Glasgow ve Liverpool, Dalaman'dan Londra Stansted ve Glasgow gibi Birleşik Krallık şehirlerinin yanı sıra Amman ve Kişinev gibi yeni destinasyonlara da uçuşlar başlatıldı. İç hatlarda ise Antalya ve İzmir'den Muş ve Ağrı gibi Doğu Anadolu şehirlerine yeni seferler konuldu.

Almanca konuşulan ülkeler ana pazar konumunda

Almanya, Avusturya ve İsviçre'yi kapsayan DACH pazarı, SunExpress'in ana pazarı olmayı sürdürüyor.

Geçen yıl Almanya'dan Türkiye'ye seyahat eden her iki yolcudan birini taşıyan şirket, bu pazarlardaki 22 havalimanından Türk Rivierası ve Anadolu şehirlerine en fazla direkt bağlantıyı sunan hava yolu konumunda bulunuyor.

SunExpress, 2025 yazında sadece Almanya'daki 17 havalimanından Türkiye'deki 18 farklı destinasyona direkt uçuş gerçekleştiriyor.

SunExpress, Birleşik Krallık ve İrlanda pazarında koltuk kapasitesini artırdı

Birleşik Krallık ve İrlanda pazarında da hızlı büyümesini sürdüren SunExpress, bu ülkelerden Türk Rivierası ve Anadolu'ya uçuşlarda lider tatil hava yolu olmayı hedefliyor.

Şirket, bu pazardaki koltuk kapasitesini 2022'ye kıyasla 2025'te dört katına çıkararak yaklaşık 2 milyon koltuk arzı sundu. SunExpress, 2025 yaz sezonunda iki ülkede 13 havalimanından Türkiye'ye 29 farklı rotada operasyon düzenliyor.