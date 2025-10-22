SunExpress’ten Antalya’ya 12 uçaklık dev hangar yatırımı

YENER KARADENİZ/ANTALYA

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın eşit ortaklığında Antalya’da kurulan ve bu yıl 35. kuruluş yıl dönümünü kutlayan SunExpress, tarihinin en önemli yatırımlarından birini hayata geçiriyor. Şirketin geçmiş dönem performansı ve gelecek dönem hedefleri ile ilgili Antalya’da düzenlenen basın toplantısında konuşan SunExpress CEO’su Max Kownatzki, bunları filo modernizasyonu, aylık 500 saatlik eğitim kapasiteli uçuş eğitim simülatörü ve hangar yatırımı olarak sıralayarak, “Hafif bir bakımdan değil ağır bakımdan da bahsediyoruz. 3 yıl içinde kurup işletmeye açacağız. Bu sadece büyüme motoru olmayacak. Yaz döneminde dışarıya da hizmet vereceğiz. Bu bizim açımızdan bağımsızlık demek, büyüme demek. Bu Antalya’nın da büyümesi anlamına geliyor. İlk aşamada 500 çalışan işe alınacak. Toplamda bin çalışanı istihdam edeceğiz” dedi.

Yatırımın büyüklüğü konusunda henüz bir açıklama yapmanın erken olduğunu dile getiren Max Kownatzki, hangarın inşasının gerçekleşeceği arsa konusunda 2019’da aldıkları ihalenin ilerleyen süreçte DHMİ tarafından geri çekildiğini belirterek, “5-6 yıl sonra aynı noktaya geldik. O dönem 6 uçaklık bir proje düşünülüyordu, şimdi 12 uçaklık bir projeden bahsediyoruz. 3 faz var. Müteahhit, inşaat ve devreye girme fazı. 3 yıllık süreç var” diye konuştu.

Filoya 9 yeni uçak ekleniyor

Toplantıda şirketin geçmiş dönem performansı ile ilgili de bilgi verildi. Verilen bilgilere göre SunExpress, yılın başından bu yana 13 milyonun üzerinde yolcu taşıdı. Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısında yüzde 8 artış kaydettiklerini anlatan Kownatzki, “Yüzde 85 doluluk oranı elde ettik. 2025 yaz sezonunda uçuş ağına 15 yeni dış hat ekledik. Almanya, Avusturya, İsviçre ile Birleşik Krallık ve İrlanda’dan Türk Rivierası ve Anadolu’ya olan direkt uçuşlarda sahip olunan güçlü konum korunuyor” ifadelerini kullandı.

Şirket, uçak filosunu da büyütmeyi sürdürüyor. 87’si kesin sipariş olmakla birlikte 132 Boeing siparişi verdiklerini anlatan Kownatzki, ocak ayına kadar 9’unun teslim edileceğini dile getirdi. SunExpress hali hazırda 77 kendisinin olmak üzere 85 uçakla 35 ülkede 237 rotaya uçuş gerçekleştiriyor.

"Otel fiyatlarında orantısız artış beklemiyoruz"

Geride kalan dönemde otel fiyatlarındaki fahiş artışlar, hava yolu şirketlerinin yolcu sayısını da negatif etkiledi. Bu anlamda bu yıl otel fiyatlarında bu yılki kadar yüksek artışlar olmayacağını ve bunu gözlemlediklerini dile getiren Genel Müdür Max Kowtanzki, “Tahminlerimiz iyi. Otel fiyatları, geçmiş yazın etkisine bakıldığında orantısız bir şekilde arttı. Maliyet ve enflasyonun üzerinde yükseldi. Bunu hissettik, dile de getirdik. Paranın karşılığını vermesi söz konusu olmasaydı etkiyi çok daha fazla hissederdik. Her şey enflasyon, döviz kuru ve turların girdi maliyeti üçgeni içinde akıyor. Otel fiyatları itici güç. Bu konuda fiyat artışları enflasyonun üzerine çıkmamalı. Ocak ve şubatta fiyat artışlarının yüksek olduğunu söyledik. İlk tepki bekleyelim-görelim oldu. Mayıs-haziranda fiyat artışlarının da fazla olduğunu fark ettiler. Önümüzdeki yaz bu yılki kadar orantısız fiyat artışını görmeyeceğiz gibi duruyor” açıklamasında bulundu.