SunExpress'ten Birleşik Krallık-Türkiye uçuşlarında 10 bin ek koltuk ayırdı.

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2025 yaz sezonunda Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki uçuşlarda kapasite artıracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress​​​​​​​, Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye artan seyahat talebi kapsamında beş rotada toplam 10 bin ek koltuk sunuyor.

Ağustos-ekim ayları için ek kapasite geldi

Ağustos-ekim ayları arasında sunulan ek kapasite, Londra Gatwick, Londra Stansted, Bristol ve Birmingham-Antalya ile Edinburgh-Dalaman uçuşlarını kapsıyor.

Antalya ve Dalaman'a yoğun ilgi

Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil destinasyonlarından Antalya ve Dalaman, doğal güzellikleri ve zengin turistik olanaklarıyla Birleşik Krallık'tan gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Daha fazla yolcu Türkiye'yi keşfedecek

Daha fazla yolcunun Türkiye'nin gözde tatil beldelerini keşfetmesini amaçlayan SunExpress, kapasite artışıyla Birleşik Krallık'tan Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına erişimi kolaylaştırıyor.

Deniz ve güneş turizminin yanı sıra kültür, arkeoloji, gastronomi ve spor odaklı seyahat türlerine de hitap eden uçuş ağıyla SunExpress, Türkiye'nin dört bir yanına doğrudan ulaşım sağlayarak farklı seyahat deneyimlerine olanak tanıyor.

17 milyon yolcu taşıyacak

Şirket, 85 uçaklık filosuyla 35 ülkede 237 noktaya direkt sefer düzenlerken, bu yıl yaklaşık 17 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.