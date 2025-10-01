Sungurlu mühimmat üreten ilçe oldu

Bakanlığa gönderilen Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi Protokolün iki ayı aşkın süredir onaylanmadığını öne süren Belediye Başkanı Muhsin Dere, “Bu durum OSB’nin işleyişinde aksaklıklara yol açmakta ve Sungurlu’ya yapılacak yatırımları geciktirmekte” dedi. İlçenin gelişimi için Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesinin önemine dikkat çeken Dere, “Sungurlu leblebi üreten bir şehirdi, şimdi leblebi gibi mühimmat üreten bir şehir oldu” dedi.

Bakanlığa gönderilen OSB protokolünün bir an önce onaylanmasını beklediklerini söyleyen düzenlediği basın toplantısında Çorum ve Sungurlu’da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Dere, yaptığı konuşmasında Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinin ilçe için önemine değinerek, “OSB Sungurlu için yatırım değil; kader meselesidir. Sungurlu’nun önü açılmalıdır. OSB protokolünün bir an önce onaylanması Sungurlu için zaruret değil; mecburiyettir. Belediye Meclisimizde de İl Genel Meclisimizde de tüm partilerin oy birliğiyle alınan kararlar; Sungurlu’muzun ortak iradesidir” dedi.

Protokol iki ayı geçti onaylanmadı

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, sürece ilişkin yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“ 03.06.2024 tarihinde Sungurlu Belediye Meclisi olarak %20 hisse oranında ortaklık için oy birliğiyle karar aldık. 04.12.2024’te İl Genel Meclisi 12 milyon TL bedelle ortaklığımızı kabul etti. 02.01.2025’te belediyemizi temsil edecek üyeleri belirleyerek OSB yönetim kuruluna gönderdik. Şimdiye kadar 4,5 milyon TL’ye yakın ödeme yaptık. 16.07.2025’te müteşebbis heyeti toplandı ve yönetim oluşturuldu, ardından protokol bakanlığa gönderildi. Ancak aradan geçen 63 gün içinde protokolün onaylanmadığını gördük. Bu durum OSB’nin işleyişinde aksaklıklara yol açmakta ve Sungurlu’ya yapılacak yatırımları geciktirmektedir.”