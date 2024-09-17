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"Süper meyve" de ilk hasat yapıldı! Kilosu 200 TL

Kırıkkale’de ilk kez yetiştirilen ve dünyada "süper meyve" olarak tanınan aronya hasadına başlandı. Tıbbi bitki sınıfında olan aronyanın kilosu ise 200 liradan satışa sunuluyor.

Haber Merkezi
İHA
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"Süper meyve" de ilk hasat yapıldı! Kilosu 200 TL
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Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde çiftçilik yapan Haydar Gümüşbaş, ilk kez yetiştirdiği aronyanın hasadına başladı. Dünyada "süper meyve" olarak tanınan bu meyve, tıbbi bitkiler sınıfında yer alıyor. Ayrıca birçok hastalığa karşı koruyucu özellikleriyle biliniyor. Aronya, vitamin ve antioksidan bakımından zengin olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve özellikle kalp sağlığını destekliyor. Hem taze tüketimi hem de ilaç sanayisinde kullanımıyla dikkat çeken aronyanın kilogramı 200 TL’den alıcı buluyor.

7 ton ürün elde edildi

Haydar Gümüşbaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez gerçekleştirdikleri aronya hasadında yaklaşık 7 ton ürün elde ettiklerini belirtti. Aronya’nın bir kısmını perakende olarak sattıklarını anlatan Gümüşbaş, "Aronya, tıbbi aromatik özellikleriyle bilinen bir meyve. Özellikle diyabet ve kanser hastalarımız yoğun ilgi gösteriyor. Kurutulmuş aronyayı da talep olması durumunda toptan alıcılarımıza göndereceğiz" dedi.

Türkiye’de henüz yaygın olmayan bu meyvenin Marmara Bölgesi’nde yoğun olarak yetiştirildiğini belirten Gümüşbaş, "İç Anadolu’da çok aşırı yok, Kırıkkale’de de şu anda bu işi ben tek yapıyorum. Onun haricinde çok yaygın değil. Ürünümüzün de bir taraftan tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Faydalarını insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Şu anda kilogram olarak müşterilere gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

Aronya meyvesinin kilogramını Kırıkkale’de tanıtım amaçlı 200 TL’den satışa sunduklarını belirten Gümüşbaş, kuru meyvenin fiyatının ise henüz belirlenmediğini ifade ederek, "İnternet üzerinden satış fiyatları 300-350 TL arasında değişiyor, ancak biz tanıtım amacıyla daha düşük bir fiyattan sunacağız" diye konuştu.

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