Süpermarket dolaplarına siber saldırı!

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Siber saldırıda soğutma ünitelerini kontrol eden yazılımlar ele geçirildi ve buzdolapları ve dondurucuların sıcaklığı 50 dereceye kadar yükseltildi. Saldırı milyonlarca euro değerindeki gıdanın bozulmasına neden oldu.bozulduğu bildirildi.

Soğutma sistemlerinin kontrolünü ele geçirdiler

Saldırganlar, süpermarketlerdeki soğutma ünitelerinin sıcaklığını düzenleyen yazılımın kontrolünü ele geçirerek sistemlerin çalışma düzenini değiştirdi. Müdahale sonucunda bazı soğutma ünitelerinin gece boyunca 50°C'ye kadar ısınmasına neden olundu.

Coopérative U'nun CEO'su, zincire bağlı çok sayıda süpermarketin saldırıdan etkilendiğini belirterek yaşanan olayı "son derece ciddi ve benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdi.

Yüzlerce market şubesi saldırıdan etkilendi

AFP haber ajansının aktardığı bilgilere göre, saldırıda Coopérative U zincirine ait 100'den fazla süpermarket hedef alındı. Intermarché ve Netto markalarına ait en az 300 şubenin de siber saldırıdan etkilendiği belirtildi.

Carrefour, Monoprix ve E.Leclerc gibi Fransa'nın diğer büyük gıda perakendecileri de saldırının hedefleri arasında yer aldı. Saldırının, Danimarkalı mühendislik firması Danfoss tarafından sağlanan yazılımları hedef aldığı bildirildi.

Söz konusu yazılım, perakendecilerin süpermarketlerdeki soğutma ünitelerini uzaktan yönetmesine olanak tanıyor.

Normal buz çözme işlemi kontrolden çıktı

Süpermarketlerde kullanılan dondurucular, normal çalışma düzeninde gece boyunca kısa süreli buz çözme işlemine geçiyor. Bu işlem sırasında ünitelerin içindeki sıcaklık bir miktar yükseliyor.

Ancak bilgisayar korsanlarının müdahalesi, olağan buz çözme sürecinin dışına çıkılmasına neden oldu. Soğutma ünitelerinin ısınması ve yüksek sıcaklıkta kalması sonucunda taze ve dondurulmuş gıdaların bozulduğu, toplam zararın milyonlarca euroya ulaştığı bildirildi.