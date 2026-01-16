  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sürdürülebilirlik raporlamasında kapsam kriterleri güncellendi
Takip Et

Sürdürülebilirlik raporlamasında kapsam kriterleri güncellendi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, sürdürülebilirlik raporlaması yapacak işletmelerin kapsamını belirleyen finansal ve personel kriterlerini yeniden düzenledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sürdürülebilirlik raporlamasında kapsam kriterleri güncellendi
Takip Et

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan "Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları"nın (TSRS) uygulama kapsamının belirlenmesinde esas alınan ölçütlere ilişkin eşik değerlerin yeniden belirlenmesine ilişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre art arda iki raporlama döneminde aktif toplamı 1 milyar lira, yıllık net satış hasılatı 2 milyar lira ve çalışan sayısı 500 kişi ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerlerini aşan kurum, kuruluş ve işletmeler, sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında TSRS'leri uygulayacak.

Karar, 1 Ocak 2025 veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanacak.

KKTC'den konut stokunu eritme hamlesi: Ev alana vatandaşlık verilecekKKTC'den konut stokunu eritme hamlesi: Ev alana vatandaşlık verilecekEkonomi
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
30 Euro kararı açıklandı, zam fırtınası başladı: Çin menşeli ürünlerde fiyatlar arttı30 Euro kararı açıklandı, zam fırtınası başladı: Çin menşeli ürünlerde fiyatlar arttıEkonomi
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak, kuvvetli yağışa dikkat! İşte il il hava durumu tahminleri...Yurt genelinde sıcaklıklar artacak, kuvvetli yağışa dikkat! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem

 