Suriye 269 kalem üründe gümrük vergisini yüzde 70 düşürdü

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep’te Suriyeli ve Türk iş insanları ile bir araya gelen Bolat, Suriye’nin uyguladığı gümrük vergisi artışlarının ardından müzakere süreçlerinin devam ettiğini, serbest ticaret anlaşması üzerinde görüşmeler olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’da Suriye Devlet Başkanı ile görüşmesinin de bu kapsamda çok önemli olduğunu söyledi.

Suriye 2 bin üründe ithalat yasağını kaldırdı

Yayladağ Sınır Kapısı’nın bir ay içinde faaliyete geçeceğini aktaran Bolat, yeni Suriye yönetiminin 2 bin kalem üründe bulunan ithalat yasağını kaldırdığını ve birçok üründe gümrük vergisini düşürdüğünü söyledi. Bolat, Suriye yönetimine gümrük vergilerinin artmasıyla birlikte ülkelerinde enflasyon oluşacağını söylediklerini ve bu sebeple temel ihtiyaç ürünlerinin içinde yer aldığı 269 kalem üründe vergi indirimi yapıldığını belirtti.

Dün gerçekleşen kabine toplantısından öne çıkan iki kararı da paylaşan Bolat, “İç savaş döneminde Suriye’de ihracatı ve ithalatı sınırlanan ürünler vardı, bu ürünlerde yasaklar kalkacak. Cuma günü geçeceğimiz yeni ticaret döneminde sınırlandırılmış ürünlerin kapsamını da genişleteceğiz. Öte yandan, Türkiye’den Suriye’ye geçmek isteyenlerin müracaatları vardı. Alınan kararla yeni sistemde iş insanları tarafından Türkiye’den Suriye’ye geçmek için izin talebi o sınır vilayetlerindeki gümrükler tarafından arşiv araştırması ile hızlıca karara bağlanacak. Arşiv araştırmalarından sonra geçişlere izin verilecek. Geçişler pasaportla yapılacak. İlk defa geçişlerde 10 güne kadar izin verilecek, ikinci geçişlerde Suriye’den davet mektupları dikkate alınacak ve süresiz işlem yapılacak. Hava yolu geçişlerinde ise Suriye’den Türkiye’ye gelmek isteyen iş insanları için havayolu geçişlerine özel bir vize uygulaması olacak. Özel bir vize türü ile onlar da bizim ülkemize gelip iş görüşmeleri yapabilecek” dedi.

Ocak ayında Suriye ile ihracat yüzde 43 arttı

9 Aralık-29 Ocak tarihleri arasında Türkiye’den toplam 81.576 Suriyeli’nin ülkesine döndüğünü belirten Bolat, “Suriye’de hızla ele aldığımız reaksiyonlar sonucunda karşılıklı dış ticarette olumlu bir gidişat öne çıktı. 8 Aralıktan sonra Türkiye olarak Suriye’ye yönelik ihracat ticaretimizde bir önceki döneme kıyasla yüzde 53’lük bir atış söz konusu oldu. 11 Ocaktaki gümrük kararları sonrasında da ihracatta artış devam etti. Suriye’ye açılan kapılarda Türkiye’den çıkış yapan araç sayısı yüzde 30 arttı. Dış ticaret hacmimiz arttı, iş savaş öncesi olan rakamlardan daha yükseğe çıktı. Suriye’ye Ocakta ihracatımız yüzde 43 oranında arttı, şu anda 250 milyon dolarlık seviyede. Öte yandan Suriye ile ticarette Türk Lirası kullanımı da yüzde 34’e yükseldi. Türkiye’nin Suriye ile ekonomik ilişkileri çok daha önemli noktalara çıkacak. Transit ticarette Suriye ve Türkiye iş ilişkileri şaha kalkacak” ifadelerini kullandı.