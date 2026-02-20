Suriye, Hatay ve Şanlıurfa'daki iki gümrük kapısını kapattı

Suriye yönetimi, ekonomik gerekçeleri öne sürerek Türkiye sınırındaki iki önemli gümrük noktasını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Karara göre, Hatay’daki Zeytindalı Gümrük Kapısı’nın karşısında yer alan Hammam Sınır Kapısı ile Şanlıurfa’daki Ceylanpınar Gümrük Kapısı’nın karşısındaki Ras al-Ayn Gümrük Kapısı, şubat ayı sonuna kadar hizmet vermeyecek.

Şubat ayı sonu itibarıyla kapatılacak

Şam Büyükelçiliği tarafından Ticaret Bakanlığı'na gönderilen yazıda, Hatay'ın Kumlu ilçesinde bulunan Zeytindalı Gümrük Kapısı karşısındaki Hammam ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Ceylanpınar Gümrük Kapısı karşısındaki Ras al-Ayn gümrük kapılarının başta mali sebepler olmak üzere, işletme giderleri ve alternatif kapıların yakınlığı nedeniyle şubat ayı sonu itibarıyla kapatılacağı bildirildi.

Hatay sınırındaki Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, alınan bu kararın bölge ticaretini sekteye uğratacağını belirterek yeniden gözden geçirilmesi için çağrıda bulundu.

"Bölge ticareti sekteye uğrayacak"

Zaroğlu, kararın Suriye Arap Cumhuriyeti tarafından tek taraflı alındığını belirterek, şunları söyledi:

Zeytindalı Gümrük Kapısı’nın kapatılması bölge ticaretinin, ekonomisinin, ticaretin sekteye uğraması demektir. Bizler Ticaret ve Sanayi odaları olarak, bölgemizin lokomotifi olan dış ticaret firmalarımızın ticarette, lojistikte sıkıntı yaşamamaları için bu kararı tekrarın gözden geçirilmesini istiyoruz. Geçirilmezse şu an Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki yoğunluktan dolayı bu bölgedeki ticaretin sekteye uğrayacağını belirtmek istiyoruz.

Gümrük kapıları bölgenin hem ekonomisini hem de ticari hayatını önemli derecede etkilemektedir. Cilvegözü Gümrük Kapısı şu anki durumda bile yetersiz kalıyor. X-Ray cihazları, idari binalar, ambarlar yetersiz. Hizmet etme noktasında yeniden modernize edilmesi gerekiyor. Zeytindalı Gümrük Kapısı'nın kapatılması demek, Cilvegözü'nün işlem hacminin daha da artması demek. Hükümetimiz Suriye hükümeti ve ilgili kurumlarla görüşerek kararın yeniden değerlendirilmesini sağlamalı.