Suriye konulu Astana süreci 22. toplantısı yapıldı

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye’nin Rusya Federasyonu ve İran ile birlikte, Suriye’de çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemlerin kabul edilmesi ve Suriye’de çatışmaların durmasına yönelik başlatılan Astana formatı çerçevesindeki 22. Yüksek Düzeyli Toplantı Kazakistan’ın Başkenti Astana’da başladı. Toplantıya, Türkiye, Rusya ve İran’ın yanında, Suriye ve Suriye’deki muhalif gruplar ile Birleşmiş Milletler’den de katılımcılar bulunuyor. Ayrıca, Ürdün, Lübnan ve Irak’tan gözlemciler bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda bölgedeki güvenlik, insani ve ekonomik durumun iyileştirilmesi, terörle mücadele konularının değerlendirildiği, Suriye’deki ihtilafın çözümü için siyasi sürecin canlandırılması yollarının arandığı kaydedildi.

Toplantıda Türkiye tarafını Genel Müdür Büyükelçi Mustafa Yurdakul’un temsil ettiği bildirildi.