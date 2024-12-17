Suriye Merkez Bankası'nın kasasında 26 ton altın rezervi var, dolar bitmek üzere

Suriye Merkez Bankası'nın kasasında yaklaşık 26 ton altın rezervi olduğu, döviz rezervlerinin ise yalnızca 200 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

Kasada 26 ton altın var

Reuters'ın haberine göre; Suriye Merkez Bankası'nın kasasında 2011'de başlayan iç savaştaki ile aynı miktarda olan yaklaşık 26 ton altın bulunuyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Haziran 2011'de Suriye'nin altın rezervi 25,8 ton civarındaydı. Bu meblağ, günümüz fiyatlarıyla 2,2 milyar dolara karşılık geliyor.

Dolar rezervi tükenmek üzere

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin sadece 200 milyon dolar civarında olduğunu belirtildi.

IMF verilerine göre 2011'in sonunda Suriye Merkez Bankası'nın 14 milyar dolarlık döviz rezervi vardı.

2010'da da Suriye'nin döviz rezervlerinin 18,5 milyar dolar olduğunu tahmin edilmişti.

Dolar rezervlerinin tükenme noktasına geldiğini söyleyen Suriyeli yetkililer, rejimin dolar rezervlerini gıda, yakıt ve Esad'ın savaş çabalarını finanse etmek için kullandığını söyledi.

Esad rejimi, 2011 yılından itibaren IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası örgütlerle mali bilgi paylaşımını durdurdu.

Yağmacılar saldırmış ancak ana kasaya ulaşamamış

Bazı yağmacıların Merkez Bankası'nın bazı bölümlerine kısa süreliğine erişerek Suriye poundlarını çaldıklarını ancak ana kasaya giremedikleri belirtildi.

Suriyeli yetkililer, çalınan paraların bir kısmının geri alındığını açıkladı.

Bankanın ana kasasının bomba geçirmez olduğu ifade edilirken, her biri farklı bir kişide bulunan üç anahtar ve bir şifre kombinasyonu gerektiği vurgulandı.

Esad 2 ton para kaçırdı iddiası

Muhalifler, 8 Aralık'ta Şam'a girmiş ve 53 yıllık Esad hanedanlığının sonunu getirmişti.

Beşar Esad, ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçarak siyasi sığınma almıştı.

Financial Times, 2018-2019 yıllarında Suriye Merkez Bankası'nın Moskova'ya toplam 250 milyon dolar değerinde 100 Dolar ve 500 Euro değerinde banknotlardan oluşan 2 ton para taşıyan birkaç uçak gönderdiğini iddia etmişti.

ABD basınına göre kaçırılan paralar Rus bankalarındaki hesaplara yatırıldı. Ayrıca Esad ailesinin Moskova'da lüks mülkleri satın alındığı öne sürüldü.