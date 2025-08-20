Suriye, Türkiye'den dondurulmuş piliç dahil 20 ürünün alımını süresiz yasakladı

  1. Ekonomim
Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Türkiye’den ithal edilen dondurulmuş piliçlerin ülkeye girişini süresiz olarak yasakladı. 15 Ağustos’ta yürürlüğe giren karar, Suriyeli yerli üreticiyi koruma ve gıda güvenliğini sağlama gerekçesiyle alındı.

Tarımdanhaber.com‘un haberine göre, yasak yalnızca piliç ürünlerini değil; domates, üzüm, yumurta, tavuk, elma, patates, incir, kiraz ve biber gibi toplam 20 tarım ve kümes hayvancılığı ürününü de kapsıyor.

Yeni karar, Suriye’nin 1 Haziran 2025’te aldığı ve domates, salatalık, havuç, karpuz, kabak, patlıcan, fasulye ile soğan ithalatını durduran düzenlemenin kapsamını genişletmiş oldu.

Özellikle Hama bölgesindeki tavuk üreticilerinin düşük fiyatlar nedeniyle yaşadığı sıkıntılar, yasak kararının arkasındaki etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

Şam Ticaret Müşavirliği, Türkiye’den Suriye’ye tarım ve hayvansal ürün ihracatı yapan firmalara, bu yeni düzenlemeyi dikkate almaları ve ticari planlarını yeniden gözden geçirmeleri konusunda uyarıda bulundu.

