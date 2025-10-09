  1. Ekonomim
  3. Suriye, üzerinde sembol bulunmayan yeni banknot serisi çıkaracak
Suriye, üzerinde sembol bulunmayan yeni banknot serisi çıkaracak

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, ulusal paranın modernizasyonu kapsamında, üzerinde resim ve sembol bulunmayan 6 yeni banknot serisinin çıkarılacağını duyurdu.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Husariyye, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, yeni para banknotlarının küçük, orta ve büyük olmak üzere farklı boyutlarda olacağını söyledi.

Husariyye: Suriye, sembolsüz 6 yeni banknotla parayı modernize edecek

Husariyye, ulusal parayı modernize etmek amacıyla üzerinde resim ve sembol bulunmayan 6 yeni banknot serisi çıkarılacağını ifade ederek "Yeni banknotlar, doğrulamayı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış olup uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlanmıştır." dedi.

Basım ve dağıtım süreci tamamlandıktan sonra banknotlara ilişkin tüm ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılacağını kaydeden Husariyye, yeni banknotların, dolaşımdaki eski ve yıpranmış paraların yerini alacağını ancak toplam para arzını artırmayacağını vurguladı.

"Bu, bir modernizasyon adımıdır"

Husariyye, "Bu, bir modernizasyon adımıdır, para arzını genişletme amacı taşımıyor, para piyasasındaki likiditenin düzenlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için hedefli para politikasıdır. Bunu uygulayacağız." diye konuştu.

