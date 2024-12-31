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Suriye’de ortak banka kurulacak mı? Ziraat Bankası’ndan açıklama geldi

Suriye'de ortak banka kurulmasıyla ilgili açıklama yapan Ziraat Bankası CEO'su Alpaslan Çakar, "Şartlar elverişli hale gelirse, bankamız daha önce farklı bölgelerde olduğu gibi bu konuda gereken sorumluluğu yerine getirecektir" dedi.

Haber Merkezi
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Suriye’de ortak banka kurulacak mı? Ziraat Bankası’ndan açıklama geldi
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Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, şartların uygun olması durumunda Ziraat Bankası olarak Suriye'de üzerine düşen sorumluluğu üstleneceklerini söyledi.

"Gelişmeleri oldukça yakından izliyoruz"

Reuters'ın Suriye'de iç savaştan önce planlanan ortak banka kurulması planlarının tekrar devreye alınıp alınmayacağı ile ilgili sorusuna, "Suriye'deki değişimin ülkemiz için kritik önemde olduğunu düşünüyor ve gelişmeleri oldukça yakından izliyoruz. Şartlar uygun olması durumunda bankamız daha önce farklı coğrafyalarda olduğu gibi bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenecektir" yanıtını verdi.

Savaş öncesinde 2010 yılında Suriye'de Ziraat Bankası'nın Suriye'de yerel bir ortakla banka kurma planları savaşla birlikte durdurulmuştu.

Ancak Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından üç haftadır başta olan yeni yönetim ile Türkiye arasında enerji, inşaat başta olmak üzere pek çok alanda ülkenin yeninden imarına ve kalkınmasına yönelik görüşmeler yürütülüyor.

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