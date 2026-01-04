Suriye'den Türkiye'ye giren kamyonda 52 adet uzun namlulu silah bulundu



Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapmaya çalışan A.B.’nin kullandığı kamyonu incelerken şüpheli yoğunluk tespit etti.

Kamyonun yakıt deposunu açan ekipler, 52 adet uzun namlulu silah ile bu silahlara ait 41 adet şarjör ele geçirdi. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.