Suriyeliler pahalılıktan yakındı: Böyle devam ederse dönülür

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, hafta sonu Türkiye’de yaşayan Suriyelilere ilişkin bir haber yayımladı. Haberde, Ramazan’ın ilk gününde İstanbul Fatih’teki Malta Çarşısı’nda yapılan çekimlere yer verildi. Mikrofona konuşan Suriyeli esnaf ve alışveriş yapan sığınmacılar, artan fiyatlardan yakındı.

"Fiyatlar uçmuş durumda, iş yok"

Enes Basmaci isimli Suriyeli “İnsan orayı özlüyor. İnşallah yıl sonuna kadar gurbetteki herkes ülkesine döner ve vatanın inşasına yardım eder” dedi.

İyad Çelebi isimli esnaf “Ailem Şam’a yerleşmeye gitti, biz de babamla buradaki işlerimizi bitirip gideceğiz. Bir sonraki Ramazan’ı beklemeyebiliriz. Hayat pahalılığı normal değil, fiyatlar uçmuş durumda, iş yok; yani insanlar çalışamıyor. Geçen Ramazan bu Ramazan’dan daha iyiydi” ifadelerini kullandı.

"Eğer durum böyle devam ederse dönülür"

Ahmed Mardini ise “Geçmiş yıllarda, Fatih Pazarı’nda hep bir hareketlilik olurdu; Ramazan’dan bir hafta önce kalabalığı, o mahşeri kalabalığı görürdünüz. Bu sene bunu hiç ama hiç görmedik. Suriyelilerin büyük bir kısmı Suriye’ye geri döndü. Fiyatların artışı da bu durumda rol oynadı. Eğer durum böyle devam ederse, insanların geri dönmeyi düşünme ihtimali çok yüksek” diye konuştu.