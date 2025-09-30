Suriye’nin yeniden yapılanmasında yerli teknoloji devrede!

Suriye’de rejim değişikliğiyle iç savaşın sona ermesinden sonra altyapının yeniden kurulması ve piyasa ekonomisinin kurumsallaşması için çalışmalar sürüyor. 13 yıldır süren iç savaşın ardından Suriye’nin yeniden inşasında yerli ve milli transformatörler kullanılacak. Adana’da Türkiye’nin önde gelen transformatör üreticilerinden Beta Enerji, Suriye’ye transformatör ihracına başladı. Firma, yerli ve milli transformatörler ile Suriye’nin yeniden kalkınması ve inşa sürecinde önemli bir rol oynayacak.

"En kritik ihtiyaç, enerji altyapısı"

Konuyla ilgili Beta Enerji Yurt Dışı Satış Müdürü Mustafa Çakmaz, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Transformatörlerin enerji iletim ve dağıtımının omurgasını oluşturduğunu belirten Çakmaz, "Suriye, savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine girerken en kritik ihtiyaçlardan biri enerji altyapısının kurulmasıdır. Elektrik şebekesinin güçlendirilmesi, sadece konutların aydınlatılması değil, sanayinin yeniden faaliyete geçmesi, hastanelerin çalışması ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilmesi açısından da hayati önem taşımaktadır. Bu noktada transformatörler, enerji iletim ve dağıtımının omurgasını oluşturmaktadır" dedi.

Beta Enerji, Suriye ve bölge ülkelerinde stratejik tedarikçi konumunda

Adana’dan Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarına erişebildiklerini vurgulayan Çakmaz, daha sonra şunları söyledi:

"Beta Enerji, Adana’daki modern üretim tesisleri sayesinde bölgeye en yakın ve en güçlü transformatör tedarikçilerinden biridir. 1250 MVA güce ve 850 kV gerilim seviyesine kadar güç transformatörü üretim kapasitemiz, yalnızca Suriye için değil, Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarında da bizi stratejik bir oyuncu haline getirmektedir. Coğrafi yakınlığımız, lojistik hızımız ve mühendislik kabiliyetlerimiz, kriz sonrası yeniden yapılanma projelerinde ülkemize ve şirketimize ciddi bir rekabet avantajı sağlamaktadır."

Savaş ve afetler enerji altyapısına talebi artırıyor

Enerji talebinin transformatör pazarında ciddi bir talep ortaya çıkardığını aktaran Çakmaz, "Suriye özelinde yürütülen çalışmalar, aslında küresel ölçekte karşılaşacağımız enerji talebinin bir örneğidir. Bugün Ukrayna gibi savaş sonrasında yeniden inşa sürecine girecek ülkelerde de benzer fırsatlar ortaya çıkacaktır. Savaş, afet gibi krizlerin ardından enerji altyapısının hızlıca toparlanması ve modernleştirilmesi, transformatör pazarında ciddi bir talep oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Vizyonumuz, global ölçekte lider enerji üreticilerinden biri olmak"



Avrupa’nın tek çatı altında en büyük enerji ve teknoloji kampüsünü kurduklarını, 80 ülkeye Adana’dan ihracat yaptıklarını belirten Beta Enerji Yurt Dışı Satış Müdürü Mustafa Çakmaz, "Beta Enerji olarak biz, hem klasik enerji dağıtım sistemleri hem de yenilenebilir enerji projeleri için yüksek verimlilik, düşük kayıp ve uzun ömürlü çözümler sunuyoruz. Bugün 6 kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat yapan bir şirket olarak hedefimiz, yalnızca ürün tedarikçisi olmak değil, mühendislik gücü, Ar-Ge yatırımları ve üretim kapasitesi ile enerji sektörünün dönüşümünde aktif rol oynamaktır. Avrupa’nın tek çatı altında en büyük enerji ve teknoloji kampüsünü kurarken vizyonumuz, bölgesel bir oyuncu olmanın ötesine geçip global ölçekte lider enerji üreticilerinden biri olmaktır. Enerjiyi sadece bugünün ihtiyacına değil, yarının yeniden yapılanma, sürdürülebilirlik ve büyüme projelerine ışık tutacak şekilde üretiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.