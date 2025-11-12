Suriye’ye açılan kapılar genişliyor

CANAN SAKARYA/ANKARA

Akçakale Gümrük Kapısında gümrük sahasının genişletilmesi için ihaleye çıkılacak, Öncüpınar Gümrük Kapısında tırlar için yeni bekleme alanı yapılacak. Suriye’de uzun yıllar süren savaşın ardından başlayan yeni dönemde gerek ticaret gerek yatırım ve imar çalışmalarının yaratacağı trafik bir yandan da geri dönüşlerin başlaması Suriye’ye açılan gümrük kapılarında modernizasyon çalışmalarına hız kazandırdı. Ticaret Bakanlığı gümrük kapılarında ilave personel ve donanım desteğinin yanı sıra yenileme ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yolcu salonu Mart 2025’de faaliyete geçen Çobanbey Gümrük Kapısında gümrük sahasının genişletilmesine yönelik çalışma yapılıyor. Öncüpınar Gümrük Kapısında yeni bina için proje çalışması başlatıldı. Kilis Valiliği ve GTİ AŞ.’nin ortak çalışmasıyla tırlar için yeni bekleme alanı yapılması planlanıyor.

Karkamış’ta mayın temizleme çalışması yapılacak

Yayladağı Gümrük Kapısında yolcu salonları oluşturuluyor, fiziki altyapı iyileştirilerek tır trafiğine uygun hale getirilerek saha kapasitesi artırılacak. Karkamış Gümrük Kapısında saha genişletme planı yapıldı. Yeni sahada mayın temizliği çalışması, Milli Mayın Faaliyet Planına göre 2026’da yapılacak.

Akçakale Gümrük Kapısında 24 dönümde gerçekleştirilen mayın temizleme işlemleri tamamlandı. 43 dönüm sahada ve yetersiz fiziki şartlarda hizmet veren gümrük kapısı için 59 dönüm TMO arazisi Ticaret Bakanlığına kazandırıldı, toplam 126 dönüm alan üzerinde, gümrük sahasının genişletilerek modernize edilmesi için proje ihalesine çıkılacak. Zeytin Dalı Gümrük Kapısında prefabrik yapılar kalıcı yapılarla güçlendirilecek, mevcut zemin, ağır tonajlı araç geçişlerine uygun şekilde betonarmeye dönüştürülecek.

Nusaybin Gümrük Kapısının , altyapı çalışmaları hazırlandı, Suriye (Kamışlı) tarafında bir kapı açılması halinde gümrük kapısı faaliyete geçirilecek.

Cilvegözü Gümrük Kapısında yollarda bekleyen tırları önlemek için TOBB, GTİ ve Valilik iş birliğiyle tır parkı projesi hazırlandı. İnşaatına ise kısa süre içerisinde başlanması planlanıyor. Yolcuların ve yolcu taşıtlarının tır sahasından ayrıştırılarak müstakil bir yolcu salonu oluşturulacak. Suriye ile en uzun sınıra sahip olan Ceylanpınar Gümrük Kapısının açılışı ise 2024 yılında yapıldı.