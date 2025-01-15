  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sürü sahipleri aylık 50 bin liraya çoban bulamıyor
Takip Et

Sürü sahipleri aylık 50 bin liraya çoban bulamıyor

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Kars'ta küçükbaş hayvan yetiştiricileri çoban bulamamaktan yakınıyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sürü sahipleri aylık 50 bin liraya çoban bulamıyor
Takip Et

Kars, Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olmasına rağmen, küçükbaş hayvan yetiştiricileri çoban bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyor. Özellikle koyun sürülerinin bakımında önemli bir rol oynayan çobanlık mesleğine olan ilginin azalması, bölgede hayvancılığı zorlaştırıyor.

Kars’ta hayvancılıkla uğraşanlar, çoban bulamamaktan dolayı hayvanlarını kendileri gütmek zorunda kalıyor. Bu durum, hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelerin iş yükünü artırıyor ve hayvan bakımında verimliliğin düşmesine neden oluyor.

“En büyük sıkıntımız kesimhane ve çoban”

Kars merkez Gelirli köyünde hayvancılık yapan Muhittin Abadan, “En büyük ihtiyacımız kesimhane ve çoban, kesimhane devletin eliyle olsa koyunlarım var, koçum var, ihtiyacım var. İhtiyacım olduğu zaman 10 koyunumu arabama koyup, kestirip ihtiyacımı temin ederim. 3 koyun keserim çobanımım ihtiyacını gideririm. Bunlar olmayınca para konusunda maddi sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Küçükbaş hayvanın bakımının çok kolay olduğunu belirten Abadan, “5 ayda bir mahsul veriyor küçükbaş, yemi 3 ay yiyor. İnek 7 ay yiyor, koyun 3 ay, masrafı az ben sadece elaman konusunda sıkıntı çekiyorum. Bir de pazar konusunda sıkıntı çekiyor. Başka sıkıntımız yok. Allah devletimize zeval vermesin. Her şeyimiz var” diye konuştu.

"Ortalama 40-50 bin liraya çalışacak çoban bulunmuyor"

Köylüler, çoban maaşlarını yükseltmelerine rağmen, bu mesleği yapacak nitelikli kişi bulmakta zorlanıyor. Ortalama olarak bir çobana aylık 40 bin TL ile 50 bin TL arasında maaş teklif edilmesine rağmen, bu ücretler dahi gençleri çobanlığa yöneltemiyor.

Kars’taki küçükbaş hayvancılık sektörü, bölge ekonomisinin can damarlarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak çoban bulma sorunu, sektörün sürekliliğini tehdit ediyor.

Meğer sırrı buymuş! 40 yıllık pastane ustasından ağızda dağılan un kurabiyesi tarifiMeğer sırrı buymuş! 40 yıllık pastane ustasından ağızda dağılan un kurabiyesi tarifiYaşam
Limonun başkenti Mersin'de hasat zamanı! Limon bahçede 6-7 TL'den alıcı buluyorLimonun başkenti Mersin'de hasat zamanı! Limon bahçede 6-7 TL'den alıcı buluyorEkonomi
Kim peynir, ayçiçek yağı ve birçok gıda ürününde damping yaptı (SON İNDİRİM TARİHİ 31 OCAK)Kim peynir, ayçiçek yağı ve birçok gıda ürününde damping yaptı (SON İNDİRİM TARİHİ 31 OCAK)Ekonomi

 

 

Ekonomi
Mavi yengeçte yurt dışı talebi artıyor
Mavi yengeçte yurt dışı talebi artıyor
Prof. Dr. Hakan Kara vatandaşın enflasyon hedeflerine neden inanmadığını açıkladı
Prof. Dr. Hakan Kara vatandaşın enflasyon hedeflerine neden inanmadığını açıkladı
SGK prim ödemeleri değişti! 2025 günlük sigorta tutarları belli oldu
2025 günlük sigorta tutarları belli oldu
Depo Alım ihalesinde faiz yüzde 47,50 oldu
Depo Alım ihalesinde faiz yüzde 47,50 oldu
Yediemin otoparkları ve araç çekme ücretlerine zam geldi
Yediemin otoparkları ve araç çekme ücretlerine zam geldi
CHP'li Ömer Fethi Gürer: Gübre ve yemde sübvanse uygulamasına geçilmeli
CHP'li Ömer Fethi Gürer: Gübre ve yemde sübvanse uygulamasına geçilmeli