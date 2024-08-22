Susuz tarımla yetişen Bekilli üzümünde hasat zamanı

Bekilli ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde çiftçilik yapan Hikmet Toku’nun bağında gerçekleştirilen üzüm hasadına Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Bekilli Kaymakamı Muhammet Öztürk, Yeşiloba Mahalle Muhtarı Halil Karagöz, il ve ilçe müdürlüğü personeli katıldı.

Denizli, üzüm üretiminde 4. sırada

Türkiye’de üzüm üretiminde 4. sırada yer alan Denizli’de 2023 yılı TÜİK verilerine göre 31 bin 205 hektar alanda 160 bin 666 ton ürün elde edildi. Denizli’de bağcılık konusunda önemli bir nokta olan Bekilli ilçesinde ise 3 bin 350 hektar alanda 8 bin 425 ton ürünün hasadı yapıldı.

“Susuz olmasına rağmen üzümlerimiz kalite ve aroma bakımından çok güzel"

Hasat etkinliğinde konuşan üretici Yeşiloba Mahalle Muhtarı Halil Karagöz, susuz tarım yapan mahallenin ana geçim kaynağının bağcılık olduğunu söyledi. Alternatif olarak lavanta ve kekik üretiminin olmasına rağmen bağcılığın kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirten Karagöz, tarımın zorluklarına dikkat çekerek, “Susuz olmasına rağmen üzümlerimiz kalite ve aroma bakımından çok güzel. Üreticilerimize destek olan İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gelen uzmanlarla işbirliği yaparak, bölgenin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bağ bozumu etkinliği ile yerel üreticileri bir araya getirmek istiyoruz” dedi.

"Sektörel üzümler 15-20 TL, sofralık üzümler ise 20 TL’den alıcı buluyor"

Denizli’nin üzüm üretimi hakkında bilgiler veren İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar da “Denizli’de üzüm yetiştiriciliği uygun iklim, arazi, toprak yapısına göre ağırlıklı olarak Bekilli, Çal, Buldan, Honaz, Baklan ve Güney ilçelerinde yapılmaktadır. Bekilli bölgesinin iklim ve toprak yapısı üzüm üretimine uygun özellik taşıdığından bölgede yetiştirilen ürünler pekmez ve farklı sektörlerde değerlendirilmektedir. Bekilli’de sektörel bağ yetiştiriciliği yoğun olup ağırlıkta Çal karası ve İri kara çeşitleri yetiştirilmektedir. İlçede Ağustos ayı ilk haftasında başlayan hasat devam etmektedir. Sektörel üzümler 15-20 TL, sofralık üzümler ise 20 TL’den alıcı bulmaktadır” dedi.

Üreticilerle sohbet ederek onlara bereketli bir hasat sezonu dileyen, Bekilli ilçesinde susuz ortamda yetişen üzümün özellikleri ve tadına vurgu yaparak; “Bugün Denizli İlinin Bekilli ilçesindeyiz. Burada üzüm hasadı ile ilgili bir etkinliğe katıldık. Üreticilerimizle birlikte hasat yapıyoruz. Üzüm ve bağcılık konusunda ilimiz Türkiye’ de 4. sırada bulunmakta. Hem sofralık hem sanayilik, hem de kurutmalık üzüm konusunda, ülkemiz de önemli bir yer almaktadır.

Bu bölgede tarımsal faaliyetler olarak üzüm, lavanta ve kekik gibi ürünlerin yetiştirilmesiyle çeşitlenmektedir. Tarım, yerel ekonomiye önemli katkılar sağlamaktadır. Bekilli üzümünün özellikleri arasında su görmeden yetişmesi ve buna bağlı olarak şeker oranının artırması bulunmaktadır. Bu, üzümün kalitesini etkileyen önemli bir faktördür. Üreticilerimizin bugün çalışmalarına ortak olduk, omuz verdik ve onlarla beraber hasadımıza katıldık. İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Bekilli eşittir üzüm”

Kalite ve aramasıyla ünlü üzüm üretiminin Bekilli için vazgeçilmez olduğuna vurgu yapan İlçe Kaymakamı Muhammet Öztürk ise "Bekilli üzümünün güzelliğinin temelinde büyüleyici bir doğa ve uzun bir tarım geleneği yatıyor. Su kaynaklarının azlığı, bu üzümlerin özel bir lezzet ve aroma profiline sahip olmasına katkı sağlıyor. Bu durum, Bekilli’deki bağların yağmur sularıyla sulanmasıyla sınırlı kalırken, üzümlerin doğal şartlarda olgunlaşmasını sağlıyor. Yüzyıllardır süregelen üzüm yetiştirme geleneği, yerel halk arasında bir üzüm kültürü oluşturmuş. Ayrıca, bölgedeki alternatif tarım faaliyetleri, tarımsal çeşitliliği artırırken, üzüm hala bölgenin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kekik, buğday ve arpa gibi diğer ürünler de yetiştirilse de, hemen hemen her mahallede bulunan bağlar ve üzüm hasadı, Bekilli’nin kimliğinin ayrılmaz bir parçası. Üzümlerin bu denli özel ve kaliteli olmasının temel nedenlerinden biri de yerel üreticilerin bu alandaki tecrübeleri ve bağlılıklarıdır. Kısacası, Bekilli’nin üzümleri bölgenin doğal özellikleri, iklimi ve tarımsal bin yıllık deneyimi sayesinde benzersiz bir lezzet sunuyor. Bu da kırsal yaşamın ve gelir kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli. Demek ki Bekilli denilince akla hemen üzüm gelmesi de bunun güzel bir yansıması” şeklinde konuştu.