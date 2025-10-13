Süt fiyatlarında üreteci market makası açıldı! Kesimler nedeniyle yeni zam yolda

Süt ve et sektöründe kriz büyüyor. Şap ve 3 gün hastalığı süt ve et verimini düşürürken, sanayicinin yem dayatması ve düşük fiyat politikaları üreticiyi zora sokuyor. Kesimlerin artmasıyla süt ürünlerine zam kaçınılmaz hale geldi.

Hastalıklar et ve süt veriminde kayıplara neden oluyor

Nefes’e konuşan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği’nin (TÜSEDAD) Başkanı Müslüm Doğru, şap hastalığının üzerine 3 gün hastalığının eklenmesiyle süt ve et veriminde ciddi kayıplar yaşandığını kaydetti.

Et fiyatı durdu, süt ve süt ürünleri zamma yürüyor

Doğru, “Kesime normalde günde 100 hayvan giderken, hastalık nedeniyle şimdi 300’e kadar hayvan gidiyor. Bazı yerlerde kesim sayısı beşe katlandı” diye konuştu. Özellikle besi hayvanları ve ineklerin erken kesime gönderilmesinin uzun vadeli risk oluşturduğunu vurgulayan Doğru, artan arzın yükselişe geçen et fiyatlarını frenlediğini, ancak süt ve süt ürünlerinde fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

Üreticiye zorla yem satışı yapılıyor

Doğru, süt ve süt ürünleri tüketiminin enflasyonla gerilediğini, sanayicinin maliyetlerinin arttığını ancak zararını üretici üzerinden gidermeye çalıştığını vurguladı. Sanayicinin,19 lira 60 kuruşluk referans fiyatının da altında süt alarak üreticiyi mağdur ettiğini kaydeden Doğru, yem dayatmasının da artık ciddi bir kriz noktasına ulaştığını kaydetti. Doğru, “Sanayici, ‘sütünü alırım ama benim yemimi alırsan’ diyor. Üretici, yem ihtiyacı olmasa da mecbur tutuluyor. Bu açık bir zorbalık. Şikayetler üzerine soruşturma açıldı ama dayatma hâlâ devam ediyor” ifadelerini kullandı. Küçük üreticinin hayvanını kesime gönderip işi bıraktığını ve büyük yatırımlar yapılarak kurulan bazı çiftliklerde de kapanmaların olduğunu anlatan Doğru, “Trakya’da, İç Anadolu’daki büyük çiftlikler ya boş ya da ciddi ölçüde küçüldü. Her sene büyüyen sektör son 4 yıldır geriliyor” dedi.

Süt fiyatlarında üretici market makası açılıyor

TÜSEDAD Başkanı Müslüm Doğru, üretici ile market arasındaki fiyat farkına dikkat çekerek, üreticiden ortalama 11 ile 15 lira arasında alınan çiğ sütün, market raflarında 45 TL’nin üzerine çıktığını kaydetti. Doğru, “Raflardaki fiyatlar, üreticinin fiyatı değil. Baskıyı biz üreticilere yapıyorlar. Enflasyonu bizim üzerimizde baskı yaparak tutmaya çalışıyorlar. Ama esas, raflardaki enflasyona bakmaları lazım. Biz çok az kâr ya da başa baş noktasında kalmaya çalışıyoruz. Ama marketler yüzde 40’tan aşağı kâr koymadan satış yapmıyor” dedi.