Süt raflarında yeni dönem: İlave şekere sınır geliyor

Marketlerde satılan kutu sütlerin içeriğinden paket üzerindeki yağ oranlarına kadar pek çok başlıkta yeni dönem başlıyor. Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'nde yapılan değişiklikle UHT ve pastörize sütlerin üretim kriterleri yeniden şekillenirken en dikkat çekici düzenleme, özellikle çocukların sık tükettiği kakaolu, çikolatalı ve meyveli sütlerde yapıldı.

Yeni kurallara göre içme sütlerine eklenebilecek şeker miktarı artık sınırsız olmayacak. Daha önce şeker kullanılan ürünlerde etikete ilave şeker miktarının yazılması yeterli görülürken, kullanılabilecek toplam miktar için üst sınır bulunmuyordu. Yeni dönemde içme sütlerinde kullanılan ilave şeker oranı kütlece en fazla yüzde 4 olacak. Böylece özellikle çocuklara yönelik çeşnili sütlerde şeker miktarının azaltılması hedefleniyor.

Yapay aromaya kapı kapanıyor

Raflardaki sütlerin tadında da önemli bir değişiklik yaşanacak. Mevcut uygulamada içme sütlerine aroma verici eklenebiliyor ve kullanılan aromanın ürün etiketinde belirtilmesi yeterli oluyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte içme sütlerinde yalnızca doğal aroma vericilerin kullanılmasına izin verilecek. Doğal olmayan aroma vericiler ise artık bu ürünlerde yer alamayacak. Düzenlemenin özellikle çocukların tüketimine sunulan aromalı sütlerin içeriğini daha sıkı kurallara bağlaması dikkat çekiyor. Böylece yalnızca şeker miktarı değil, ürüne tadını ve kokusunu veren bileşenlerin niteliği de yeniden belirlenmiş olacak.

Çilekliyse içinde çilek olacak

Haber Global'den Mert İnan'ın haberine göre, yeni dönemin en dikkat çekici değişikliklerinden biri de meyveli, kakaolu ve çikolatalı sütlerde yaşanacak. Çeşnili sütlerde ürüne adını veren bileşenin miktarı en az yüzde 1 olmak zorunda olacak. Bal, kakao, kahve, çikolata, sebze ve meyveler ile bunların suyu, pulpu veya konsantresi çeşni kapsamında değerlendirilecek. Buna göre örneğin çilekli ya da muzlu olarak satılan bir sütün içeriğinde kullanılan gerçek meyve veya ilgili çeşni belirlenen asgari oranın altında kalamayacak. Kakaolu ve çikolatalı sütlerde de aynı kural geçerli olacak.

Yağ oranları da değişiyor

Düzenleme yalnızca aromalı sütleri kapsamıyor. Sade sütlerin yağ oranlarına ilişkin sınıflandırma da baştan aşağı yenileniyor. Bugüne kadar tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız sütlerin dışında kalan ürünler, ambalaj üzerinde yağ oranı belirtilerek satışa sunulabiliyordu. Bu nedenle marketlerde yüzde 0,5, yüzde 1 veya farklı yağ oranlarına sahip sütlere rastlamak mümkündü. Yeni sistemde bu ara kategoriler ortadan kalkacak ve sütler belirlenen standart sınıflar altında satışa sunulacak. Yeni sınıflandırmada tam yağlı sütlerde 100 mililitrede en az 3,5 gram süt yağı bulunacak. Yağlı süt kategorisi 3 gram ile 3,5 gramın altındaki ürünleri kapsayacak. Yarım yağlı sütlerde yağ miktarı 1,5 ile 1,8 gram arasında olacak, yağsız sütlerde ise bu oran 0,15 gramın altında kalacak. Böylece mevcut üçlü sınıflandırmaya “yağlı süt” adı verilen yeni bir kategori de eklenmiş olacak.