Süt üreticilerine 6 yılda 24,6 milyar lira destek verildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından 1 Haziran Dünya Süt Günü'ne ilişkin yapılan paylaşımda, sofraların bereketinin, üreticinin emeğiyle büyüdüğü aktarıldı.

Türkiye'nin, 2025 yılında 21 milyon tonu aşan çiğ süt üretimiyle Avrupa'da 3'üncü, dünyada 9'uncu sırada olduğuna işaret edilen paylaşımda, "Son 6 yılda süt üreticilerimize sağladığımız 24,6 milyar liralık destekle sektörümüze güç katmaya, emeği berekete dönüştürmeye devam edeceğiz. 1 Haziran Dünya Süt Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, 2025 yılında 21 milyon 379 bin 88 ton çiğ süt üretimi gerçekleştirildiği, ticari işletmelerce 11 milyon 232 bin 541 ton inek sütü toplandığı bilgisi de verildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çiftçimizin sabrı, inancı ve emeğiyle süt üretiminde her geçen gün gücümüze güç katıyoruz. Sofralarımıza sağlığı ve bereketi taşıyan, bu ülkenin gücüne güç katan tüm üreticilerimizin 1 Haziran Dünya Süt Günü'nü kutluyor, kazançlarının bereketli olmasını diliyorum."