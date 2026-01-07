Süt üreticisinin gözü USK’da

Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) bugün açıklaması beklenen çiğ süt tavsiye fiyatı öncesinde üreticiler fiyat beklentisini net şekilde ortaya koydu.

Üretici örgütleri, sıcak çiğ süt için tavsiye fiyatının en az 27 TL/litre + soğutma ve hizmet bedeli olması gerektiğini vurguluyor.

USK’nın Aralık 2025 verilerine göre yaptığı maliyet hesaplamasında, Türkiye ortalaması litre başına 19,08 TL olarak yer alırken, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Derneği (TÜSEDAD) ise aynı dönem için üretim maliyetini 23,93 TL/litre olarak açıkladı.

Üreticiler, mevcut maliyetlerin altında belirlenecek bir fiyatın süt üretiminde sürdürülebilirliği riske atacağı uyarısında bulunuyor.