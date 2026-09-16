Süte 'doğallık' ayarı! Yağ ve şeker oranları yeniden düzenlendi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, düzenlemenin gıda güvenilirliğinin artırılması ve tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilmesi amacıyla hazırlandığını bildirdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle birlikte içme sütlerinin sınıflandırılması da yeniden düzenlendi.

Yağ oranlarında sınıflandırma yeniden yapıldı

Yeni düzenlemeyle içme sütlerindeki yağ sınıflandırması yeniden belirlendi. Daha önce kullanılan ara yağ oranları uygulamadan kaldırılırken, içme sütleri tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız olmak üzere sınıflandırıldı.

Belirlenen bu sınıflandırmaların dışında farklı yağ oranlarına sahip içme sütlerinin piyasaya arz edilmesine izin verilmeyecek. Böylece ürünlerin yağ oranlarının belirlenen sınıflandırmalar çerçevesinde piyasaya sunulması zorunlu hale getirildi.

Düzenleme kapsamında çeşnili içme sütlerine ilişkin de yeni bir uygulama getirildi. Bu ürünlerde kullanılacak toplam çeşni miktarının en az yüzde 1 olması şartı getirildi.

Şeker ve aroma kullanımına yeni sınırlar

İçme sütlerine eklenebilecek şeker miktarı da yeni düzenlemeyle sınırlandırıldı. Buna göre ürüne ilave edilecek şeker miktarı kütlece en fazla yüzde 5 olabilecek. Ürünün toplam şeker oranı ise yüzde 9,5'i geçemeyecek.

Düzenlemeyle yalnızca sakkaroz kullanımına ilişkin değil, glukoz ve fruktoz şurubu gibi farklı şeker türevlerinin kullanımına yönelik de sınırlamalar getirildi.

İçme sütlerinde aroma verici kullanımına ilişkin kurallar da değiştirildi. Yeni uygulamayla içme sütlerinde aroma verici olarak yalnızca doğal aroma vericilerin kullanılmasına izin verilecek.

Bakanlık, bu değişikliklerle içme sütlerinin içeriklerine yönelik daha belirgin kurallar oluştururken, tüketicilerin ürünlerin niteliği konusunda yanıltılmasının önlenmesini hedefliyor.

“Doğal” ifadesi belirli sütlerle sınırlandırıldı

Tebliğde dikkat çeken değişikliklerden biri de “doğal” ifadesinin kullanımına getirilen sınırlama oldu. Yeni kurallara göre “doğal” ifadesi yalnızca tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde kullanılabilecek.

“Doğal” olarak tanımlanan sütlerin içerisinde katkı maddesi, çeşni maddesi veya aroma verici gibi ilave bileşenler bulunamayacak. Ayrıca laktozsuz ve laktozu azaltılmış sütlerde “doğal” ifadesinin kullanılmasına izin verilmeyecek.

Düzenlemeyle birlikte “süt bazlı içecek” tanımı da Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'nden çıkarıldı. Bakan Yumaklı, piyasada bu tanıma giren bir ürün bulunmaması nedeniyle söz konusu değişikliğin yapıldığını açıkladı.

Tebliğin yayımlanmasından önce faaliyet gösteren işletmelere ise yeni kurallara uyum sağlamaları için süre tanındı. Buna göre mevcut işletmelerin düzenlemeye 31 Mart 2027'ye kadar uyum sağlaması gerekiyor.