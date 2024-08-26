ŞUTSO/Yetim: “Fıstık fiyatları da fındık gibi TMO tarafından belirlenmeli”

ŞANLIURFA/EKONOMİ

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri Sabri Akaltun, Mehmet Çetin, Şanlıurfa OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nebi Bayram, Şanlıurfa OSB Müteşebbis Heyeti Başkan Vekili Muhiyettin Kelekçi ile birlikte Şanlıurfa OSB’de yer alan Keten Köyneği Üretim tesislerini ziyaret etti.

2024 fıstık sezonun hızla devam ettiğine dikkat çeken ŞUTSO Başkanı Mehmet Yetim, çiftçilerin fiyatlarla ilgili yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. TMO’nun fıstık fiyatlarını belirlemediği için fıstık piyasasının alıcıların kontrolünde olduğunu ifade eden Mehmet Yetim, “TMO bir an önce fıstık fiyatlarında denge unsuru olması gerekiyor. Bu yılki fıstık fiyatları geçen yılki fiyatların da altında seyrediyor. Bu fiyatlar yüksek girdi maliyetleri ile üretim yapan çiftçilerimizi mağdur ediyor. Konuyla ilgili Tarım Bakanlığı, TMO ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde sözlü ve yazılı girişimlerimizi sürdürüyoruz. Sorunların çözümü için TMO’nun bir an önce fıstık alımı yapması gerekiyor. Sert kabuklu ürünlerde fındık gibi fıstığın da TMO tarafından sahiplenilmesi lazım. Urfa Keten Köyneği Fıstığımız bölgemizin ve ülkemizin milli servetidir. Bu servetin değerinin sadece alıcıların insiyatifinde olması kabul edilebilir bir durum değil. Sürdürülebilir fıstık üretimi için hükümetimiz ve TMO’nun da çiftçilerimizin yanında olması gerekiyor” dedi.

Şanlıurfa OSB’de 8 yeni fıstık fabrikası kuruluyor

Şanlıurfa’da Urfa Keten Köyneği Fıstığı’nı işleyen fabrika sayısının artığına da dikkat çekti. Urfa Keten Köyneği Fıstığı’nın markalaşması ve türev ürünlerle katma değerinin artırılması için 8 yeni fabrika yatırımının devam ettiğini açıklayan Başkan Yetim, “Türkiye'nin fıstık üretiminin yüzde 47’sini tek başına kentimiz gerçekleştiriyor. Urfa Keten Köyneği Fıstığı olarak tescillediğimiz ürünümüzün ticaretini geliştirecek girişimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Kentimizde fıstığın ağaçtan sofralara kadar uzanan tüm proseslerini sağlayacak entegre tesislerin kurulması için çabalarımız sürüyor. Bu alanda Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde 8 yeni fıstık işleme tesisinin inşası devam ediyor” diye konuştu.