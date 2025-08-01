Sütte üretici-sanayici anlaşmazlıklarını TOBB bünyesinde kurulan tahkim kurulu çözecek

VEYSEL AĞDAR

TÜSEDAD tarafından üyelere gönderilen bilgilendirme notunda 16 Ocak 2025 tarihinde güncellenen Çiğ Süt Üretim (TİP) Sözleşmesi’nin 19. maddesi olan “Uyuşmazlıkların Çözümü” bölümüne dikkat çekildi. Dernek, hâlihazırda kullanılan sözleşmelerde bu güncel hüküm yer almıyorsa sözleşmelerin en kısa sürede yeni haliyle düzenlenmesini “önemle tavsiye” etti.

TÜSEDAD Başkanı Müslüm Doğru, matbu sözleşme hükümlerinin değiştirilemeyeceğini vurgulayarak, yalnızca boşlukların doldurulabileceğini ve özel hükümler eklenmek isteniyorsa bunların sadece “Madde 17. Özel Hükümler” başlığı altında yazılabileceğini hatırlattı.

Doğru, tarafların yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla özel hükümler koyabileceğini belirttiği açıklamasında, yeni sözleşmede yer alması gereken uyuşmazlık çözüm maddesini şöyle aktardı:

Yeni madde 19 – Uyuşmazlıkların çözümü,

“Bu sözleşmeye dair veya bu sözleşme ile ilgili doğacak ihtilaflar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tahkim Tüzüğü hükümlerince nihai ve bağlayıcı olarak tahkim yoluyla çözülür. Yargılamada Acil Durum Hakemi Hükümleri uygulanır ve Seri Yargılama Usulüne göre yargılama yapılır.”

Üretici ve sanayicilerin ileride hukuki sıkıntı yaşamamaları için söz konusu değişikliği göz ardı etmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Doğru, üretici ile alımcı arasındaki sözleşmelerde daha önce yer alan arabuluculuk sisteminin yerine, artık uyuşmazlıkların TOBB bünyesinde kurulan Tarım Tahkim Kurulu aracılığıyla çözüleceğini vurgulayarak, “Bu çok daha etkili bir yöntem olacak. Yapılan düzenlemenin hem üreticiyi hem sanayiciyi koruyacak nitelikte” diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla daha ayrıntılı bilgilendirme paylaşacağını belirten Doğru, bu aşamada sadece güncellenen maddeye uyulmasının yeterli olacağını bildirdi.