Suudi Arabistan ile teminat mektuplarının kabulü sorunu çözüldü

ANKARA (EKONOMİ) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat G-20 zirvesinde mevkidaşlarıyla görüştü. ABD ile düzenli istişare mekanizmasını hayata geçireceklerini kaydeden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’deki ABD yatırımlarının artırılması için çalışacaklarını ifade etti.

İki günlük toplantıda gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin açıklama yapan Bakan Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah AI Kasabi ile yaptığı görüşmede; Suudi Arabistan’a kırmızı et, beyaz et, süt ürünleri ihracatı ve teminat mektupları kabulü konusundaki sorunların çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Bolat, Hindistan’da ayrıca ; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Dr. Ngozi Okonjo Iweala, Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlar Bakanı Olivier Becht, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaretten Sorumlu Komiser Valdis Dombrovskis, Güney Kore Ticaret Bakanı Dukgeun Ahn ile görüştü.

Son görüşmesini ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, en önemli ticaret ortaklarından ABD ile ekonomik ve ticari bağların güçlendirilmesine yönelik düzenli istişare mekanizmasının hayata geçirileceğini söyledi.

Bakan Bolat, ABD firmalarının Türkiye'deki yatırımlarının arttırılması ve küresel tedarik zincirinde Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde yer alması için birlikte çalışacaklarını aktardı.