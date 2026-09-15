Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya petrol akışında kesinti

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Suudi Arabistan, Doğu-Batı petrol boru hattının kapatılmasının ardından Avrupalı müşterilerine eylül ayı sonunda yüklenmesi planlanan bazı ham petrol kargolarının iptal edildiğini bildirdi.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan'ın bazı Avrupa rafinerilerini sevkiyat iptalleri konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

İptal kararının, geçen hafta düzenlenen saldırı nedeniyle ülkenin Doğu-Batı petrol boru hattını kapatmasının ardından geldiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın petrol akışları, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda devam eden deniz taşımacılığı aksaklıkları nedeniyle de baskı altında bulunuyor.

Saudi Aramco, Avrupa'ya yönelik kargo iptallerine ilişkin yorum yapmadı.