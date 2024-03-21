Suudi Turizm Kalkınma Ajansı’dan Türk seyahat severlere yönelik kampanya

Suudi Turizm Kalkınma Ajansı (STA), Türk seyahat severlere ülkenin kültür ve turizm olanaklarını tanıtmak için harekete geçti. Suudi Arabistan’ın gelecek vadeden turizm olanaklarını çeşitlendirme konusundaki çalışmalarının bir parçası olarak Türkiye’de tanıtım kampanyası başlatan ajans, iki ülke arasındaki kültürel alışverişi teşvik etmek ve bağları güçlendirmek de hedefliyor.

"Arabistan'a Hoş Geldiniz: Eşi Benzeri Olmayan Bir Destinasyon" başlıklı tanıtım kampanyası kapsamında Suudi Arabistan'ın zengin tarihi ve kültürel mirasının, doğa harikalarının ve modern cazibe merkezlerinin Türk gezginlere tanıtılması amaçlıyor. Suudi Arabistan, farklı doğal zenginlikleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi mekanları ve hareketli şehirleriyle, yeni deneyimler ve maceralar arayan Türk turistler için cazip bir destinasyon olma özelliği taşıyor.

Hedef, Türk gezginlerin tatil rotasını Suudi Arabistan’a çevirmek

Antik kent Al-Ula'nın eski Nabatean kalıntılarından, 1800 kilometrelik Kızıldeniz kıyı şeridine, Riyad’ın kozmopolit şehir yaşamından Cidde’nin tarihi güzelliklerine kadar zengin bir deneyim yelpazesi sunan Suudi Arabistan, bu tanıtım kampanyası ile ziyaretçileri ülkeyi keşfetmeye davet ediyor.

Türkiye’de yürütülen tanıtım kampanyasında, hedef kitleye etkili bir şekilde ulaşmak için özel projeler geliştirilip etkinlikler düzenlenecek, dijital platformlar ve sosyal medya gibi çeşitli pazarlama kanalları kullanılacak. Suudi Arabistan'ın doğal güzelliklerini, kültürel mirasını, zengin mutfağını ve macera fırsatlarını ön plana çıkaracak bu tanıtım kampanyası ile Türk gezginlerinin bir sonraki tatil rotalarını Suudi Arabistan’a çevirmeleri hedefleniyor. Turizmi teşvik etmenin yanı sıra Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki kültürel alışverişi güçlendirmek ve dostluk bağlarının derinleştirilmesi de amaçlanıyor.

2023’te 100 milyon ziyaretçi ağırladı

Dünyanın en hızlı büyüyen destinasyonlarından biri olan ve yılın tamamına yayılan turizm kaynaklarına sahip olması nedeniyle dünyadaki en dinamik turizm destinasyonu olma yolunda ilerleyen Suudi Arabistan, 2023 yılında tüm dünyadan 100 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Ülke 2030 yılına kadar yılda 150 milyondan fazla ziyaretçi çekmeyi hedefliyor.

Suudi Arabistan, yapım aşamasında olan oteller de dahil olmak üzere 400 binden fazla oda kapasitesini 2030'a kadar 854 bine yükseltilmeyi planlıyor. Suudi Arabistan, milyonlarca ziyaretçisi için erişimi kolaylaştıran çalışmalarına da devam ediyor. Bunlardan biri Riyad’ı küresel bir merkez haline dönüştürecek ve kapasitesinin 2030'a kadar yıllık 120 milyon yolcuya çıkarılması planlanan Kral Selman Uluslararası Havalimanı projesi. Ayrıca Suudi Arabistan, elektronik vize uygulaması ile kapıda vize veya 96 saat geçerli ücretsiz stopover vizesi ile Türk ziyaretçiler için seyahat kolaylığı sağladı.

Ortadoğu'nun en büyük peyzaj fidanlığını kuruyor

Arap Yarımadası'nın güzelliklerini korumak için çalışmalarının merkezine sürdürülebilirliği alan Suudi Arabistan, bölgenin mercan resiflerini, mangrov ormanlarını ve deniz habitatını korumak için Kızıldeniz'de net yüzde 30 gibi bir koruma alanı sağlamayı ve yenilenebilir odaklı bu turizm projesiyle çevreye, topluma ve ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyor. Kızıldeniz Projesi'nin bir parçası olarak Haziran 2021'den bu yana 3,6 milyon bitki ve ağaç yetiştirilirken 2026'ya kadar 30 milyon bitki ve ağaç yetiştirilmesi ve Ortadoğu'nun en büyük peyzaj fidanlığının kurulması planlanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 7 alanı ve 10 binden fazla arkeolojik sit alanıyla Suudi Arabistan, zengin bir kültürel mirasa sahip.