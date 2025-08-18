Swatch hisseleri, 'ırkçı reklam' tartışmaları sonrası düşüşe geçti

Marka, pazartesi günü Çin başta olmak üzere bazı bölgelerde tepki çeken bir görsel nedeniyle kamuoyundan özür diledi. Swatch tarafından yapılan açıklamada, reklamın rahatsızlık yarattığı fark edildikten sonra “ilgili tüm materyallerin dünya genelinde derhal kaldırıldığı” bildirildi.

Söz konusu reklamda, Asyalı bir erkek modelin parmaklarıyla göz kapaklarını yukarı ve dışa doğru çektiği görülüyor. İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF’nin aktardığına göre bu hareket, ırkçı ve aşağılayıcı bir jest olarak değerlendirildi.

Şirketin Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Herhangi bir yanlış anlaşılma ya da rahatsızlık yaratmış olabileceğimiz için içtenlikle özür dileriz” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, konunun büyük bir ciddiyetle ele alındığı da vurgulandı. Özür mesajının Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da hem İngilizce hem Çince olarak yayımlandığı da belirtildi.

Hisse değeri gerilemeye devam ediyor

Euronews'in haberine göre Pazartesi günü Swatch hisseleri 138,20 ile 139,55 İsviçre frangı arasında işlem gördü. Son 10 gün içerisinde hisse senedi fiyatları altı kez düşüş kaydederek toplamda yüzde 4,3 oranında değer kaybı yaşadı.

Aynı gün işlem hacminde de yaklaşık 22 bin hisselik bir azalma görüldü. Hacimdeki bu düşüş, fiyatlardaki artışla paralel ilerlemediği için kısa vadeli dalgalanma riski olarak değerlendiriliyor.

Çin’deki düşük talep satışları etkiledi

Swatch’un yılın ilk altı ayına ait satış rakamları piyasa beklentilerinin altında kaldı. Şirketin en büyük pazarı konumundaki Çin'de talebin zayıf seyretmesi bu düşüşte belirleyici oldu. Satışlardaki bu performans eksikliği, genel sonuçları da olumsuz etkileyerek bölgedeki ekonomik zorlukların sürdüğünü ortaya koydu.

Reklamın yol açtığı tepkinin, satışlara olumlu bir katkı sağlaması beklenmiyor.