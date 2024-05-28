T-Mobile, US Cellular'ın kablosuz operasyonlarını satın alacak
ABD'nin büyük cep telefonu operatörlerinden T-Mobile, mobil ağ operatörü US Cellular'ın kablosuz operasyonlarını 4,4 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurdu.
T-Mobile'den yapılan açıklamada, şirketin US Cellular'ın kablosuz operasyonlarını satın alacağı aktarıldı. Satın alma US Cellular'ın kablosuz kullanıcıları ve mağazaların yanı sıra belirli spektrum varlıklarını da içereceği belirtildi.
T-Mobile'ın US Cellular'dan alınacak varlıklar için 4,4 milyar dolar ödeyeceği belirtildi.
Açıklamada, satın alma işlemlerinin 2025'in ortasında tamamlanmasının beklendiği belirtilerek, işlemlerin tamamlanmasıyla T-Mobile'ın 5G ağının milyonlarca US Cellular müşterisine hizmet verecek şekilde genişleyeceği ifade edildi.
Bu gelişmenin ardından US Cellular'ın New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı.