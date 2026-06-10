TAB Başkanı Demir: Arı sağlığı, gıda güvenliği için stratejik öneme sahip

Arıcılık sektörünün sürdürülebilirliği, arı sağlığının korunması ve üretimde kalite ile verimliliğin artırılması amacıyla düzenlenen çalıştayda; akademisyenler, kamu kurum temsilcileri, veteriner hekimler ve sektör paydaşları bir araya gelerek arı sağlığını tehdit eden güncel riskleri ve çözüm önerilerini ele aldı.

Çalıştay boyunca; arı hastalıkları, iklim değişikliğinin etkileri, pestisit riskleri, biyogüvenlik uygulamaları, sürdürülebilir arıcılık politikaları ile arı ürünlerinde kalite ve güvenilirlik başlıklarında teknik sunumlar gerçekleştirildi.

Varroa ile mücadelede erken teşhis önemli

Arı sağlığının yalnızca arıcılık sektörü için değil; tarımsal üretim, biyolojik çeşitlilik ve gıda güvenliği açısından da stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan, TAB Başkanı Ali Demir, iklim değişikliği, hastalıklar, zararlılar, pestisit kaynaklı riskler ve çevresel baskıların arı sağlığını her zamankinden daha kırılgan hâle getirdiğini belirtti. Demir, özellikle varroa ile mücadelede erken teşhis ve doğru uygulamaların sahaya etkin biçimde yansıtılmasının önemine dikkat çekti.

En büyük tehdit iklim değişikliği

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay ise Türkiye’nin güçlü bir arı varlığına sahip olduğunu ancak iklim değişikliği başta olmak üzere sektörün ciddi risklerle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, arıcılıkta sağlık ve üretim odaklı daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Çalıştay Genel Koordinatörü Ender Yarsan, Türkiye’nin yaklaşık 8,8 milyon koloni varlığı ve yıllık 100 bin ton bal üretimiyle, bal üretiminde Çin’in ardından dünyada ikinci sırada yer aldığını söyledi. Yarsan; bakteriyel, viral ve paraziter hastalıkların yanı sıra iklim değişikliği, kuraklık, habitat kaybı ve pestisit kullanımının arıcılığı tehdit eden başlıca unsurlar olduğunu kaydetti.