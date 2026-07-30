Tabela değişecek, motorine zam geliyor! Litre fiyatı 80 TL'yi geçecek

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Petrol fiyatlarında süren dalgalanma, döviz kurlarındaki yükseliş ve ABD ile İran arasında tırmanan jeopolitik gerilim, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,66 lira zam yapılması bekleniyor.

Zammın ardından litresi 80 TL'yi aşacak

Artışın pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatlarının birçok ilde 80 liranın üzerine çıkması öngörülüyor.

Zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul'da 79,87 liraya, Ankara'da 80,98 liraya, İzmir'de 81,26 liraya, doğu illerinde ise ortalama 82,72 liraya yükselmesi öngörülüyor.