Tabela yine değişecek! Motorine bir indirim daha geliyor

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Motorine peş peşe indirim

Motorin fiyatları gece saatlerinden itibaren 2,22 TL düşürüldü. Küresel piyasalarda motorinin ton fiyatındaki gerilemenin ardından yeni indirim beklentisi oluştu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 6 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,95 TL'lik bir indirim daha yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatında değişiklik olacak mı?

Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Motorin ne kadar olacak?

Beklenen 4,95 TL'lik indirimin pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 90,03 TL'ye, Ankara'da 91,13 TL'ye, İzmir'de 91,43 TL'ye gerileyecek.

Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının 92,83 TL seviyesine düşmesi bekleniyor.

Brent petrol 102-103 dolar seviyesinde

Akaryakıt fiyatlarında küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik belirleyici olmaya devam ediyor. ABD-İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında dalgalı seyir sürerken, Brent petrolün varil fiyatı 102-103 dolar seviyesinde işlem görüyor.