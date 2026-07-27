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Tabela yine değişecek: Motorine indirim geliyor

Motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre, akaryakıt ürünleri arasında yer alan motorinin litre fiyatında yarından itibaren aşağı yönlü fiyat güncellemesi yapılması öngörülüyor.

Haber Merkezi
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Tabela yine değişecek: Motorine indirim geliyor
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ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların durmasının ardından petrol fiyatlarında sert gerileme yaşandı. Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte uluslararası petrol piyasasında görülen düşüş, akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyor.

NTV'de yer alan habere göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren 2,95 TL indirim yapılacak.

İndirim ardından motorin fiyatı ne kadar olacak?

İndirimin ardından motorinin litresinin İstanbul'da 75,57 liraya, Ankara'da 76,68 liraya, İzmir'de 76,95 liraya, doğu illerinde ise 78,41 liraya gerilemesi bekleniyor.

 