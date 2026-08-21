Tabela yine değişecek: Motorine zam geliyor

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Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt pompalarına zam olarak yansımaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin küresel petrol piyasaları üzerindeki etkisi, akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getiriyor.

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,92 TL zam yapılması bekleniyor. Böylece sürücülerin motorin için ödeyeceği tutar yeniden artacak.

Zammın ardından motorin ne kadar olacak?

Zammın ardındajn İstanbul'da motorinin litresinin 82,65 liraya, Ankara'da 83,75 liraya, İzmir'de 84,04 liraya, doğu illerinde ise 85,5 liraya çıkması bekleniyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 71.46 TL

Motorin: 79.73 TL

LPG: 33.79 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 71.31 TL

Motorin: 79.58 TL

LPG: 33.19 TL

Ankara:

Benzin: 72.43 TL

Motorin: 80.83 TL

LPG: 33.89 TL

İzmir:

Benzin: 72.73 TL

Motorin: 81.12 TL

LPG: 33.79 TL