TacirSoft veri tabanı yayına başladı

Ticaret hukuku, şirketler hukuku, kooperatifler ve organize sanayi Bölgeleri hukuku alanlarında birçok eseri bulunan Dr. Soner Altaş tarafından hazırlanan Tacirsoft veri tabanlarında binlerce içtihat, makale, mevzuat, yazı ve uygulamaya dönük belgeye ulaşmak mümkün.

Veri tabanlarının temelinin 2013 yılında atıldığını belirten Dr. Soner Altaş “Kullanıcı dostu bir yapıya sahip olan TacirSoft’ta aradığınız konuyu hızlı, kolay ve bütüncül bir şekilde bulabilmeniz mümkün. 2022 yılında TacirSoft Veri tabanları Ailesine OSB Veri tabanı eklendi” dedi.

İçtihat, Makale, Mevzuat, Yazı, Doküman ve OSB olmak üzere 6 veri tabanından oluşan TacirSoft’u ağırlıklı olarak hukuk büroları, avukatlar, mali müşavirler, kurumsal şirketlerin mali işler, muhasebe ve hukuk bölümleri, organize sanayi bölgeleri ile halka açık anonim ortaklıkların yatırımcı ilişkileri birimleri tercih ediyor.

Aile anayasası süreçleri devam eden, kurumsallaşmayı hedefleyen Anadolu şirketleri ile belediye şirketleri de TacirSoft’un geniş veri tabanlarından faydalanıyor.