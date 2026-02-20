Tafe, Türk çiftçilere özel traktör üretimine başladı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Hindistan’da 1960 yılında kurulan Tafe Traktör ve Tarım Ekipmanları, 80’den fazla ülkeye yıllık 200 binin üzerinde traktör satışı yapıyor. Uluslararası pazarlara yönelik ürün portföyünde 24 ila 100 beygir gücü arasında değişen traktörler bulunan, bin 600 bayi ile faaliyetlerine devam eden Tafe’nin CEO’su Sandeep Sinha, Manisa OSB’de 2010 yılından bu yana üretim yapan şirketin, Türk tarım koşullarına özel traktörler tasarladığını vurguladı.

Tafe’nin, dünya genelinde birçok pazarda yer aldığını söyleyen Sinha, “Türkiye’de ise Manisa’da bulunan üretim tesislerinde, Türk tarım koşullarına özel olarak tasarlanan traktörlerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Türkiye’deki ürün portföyümüz; farklı ürün grupları ve arazi koşullarının ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde, 100 HP’ye kadar klasik, kompakt, bahçe, tarla ve kabinli traktörleri kapsıyor. Bayii ağımıza ve satış sonrası hizmet altyapımıza önemli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Güçlü yedek parça bulunurluğu, eğitimli teknik ekipler ve hızlı servis anlayışımız sayesinde çiftçilerimize kesintisiz ve güvenilir hizmet sunuyoruz” dedi.

“Tafe ismiyle Türkiye pazarına resmi giriş yaptık”

2025 yılının, Tafe Traktörleri’nin, “Tafe” markasıyla, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptığı yıl olduğundan, bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Sinha, “2025, Türk çiftçilerine yerel ihtiyaçlara uygun ürün ve çözümler sunmaya yönelik uzun vadeli taahhüdümüzün başlangıcını temsil ediyor. 2025 yılının öne çıkan gelişmelerinden biri, Manisa’da ilk TAFE Deneyim Merkezimizin açılması oldu. Bu merkez, çiftçilerle daha yakın temas kurma hedefimizin önemli bir yansıması. Ziyaretçilerimiz burada traktörlerimizi birebir deneyimleyebiliyor, ürün özelliklerini yakından inceleyebiliyor ve TAFE’nin kalite, performans ve dayanıklılık yaklaşımını doğrudan gözlemleyebiliyor” diye konuştu.

Aynı yıl içerisinde Konya Tarım Fuarı’nda TAFE Traktörleri’nin ilk kez yer alması başta olmak üzere, Türkiye genelinde birçok önemli tarım fuarına katıldıklarını dile getiren Sinha, “Türkiye’de üretilen traktörlerimizi, dünyanın en büyük tarım fuarı olan Agritechnica 2025’te sergilemek ise TAFE için gurur verici bir adım oldu” ifadelerini kullandı.

“Traktörlerimiz yakıt tüketimini optimize ediyor”

Sürdürülebilirlik kavramının, TAFE’nin faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Sinha, “Traktörlerimiz, yakıt tüketimini optimize edecek şekilde tasarlanıyor, böylece çevresel etkinin azaltılmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, yerel üretim lojistik kaynaklı emisyonların azaltılmasına katkı sağlarken; üretim süreçlerinde ve kullanılan malzemelerde yapılan sürekli iyileştirmeler, daha sürdürülebilir bir üretim yaklaşımını destekliyor” diye konuştu.

“Garden ve Fruit, meyve üreticilerinin temel ihtiyaçlarına yanıt veriyor”

Türkiye’nin, üzüm, zeytin, narenciye, elma ve sert çekirdekli meyveler gibi ürünlerin yaygın olarak yetiştirildiği, güçlü bir bağ ve bahçe tarımı potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Sinha, “Bu üretim alanları; dar sıralar, engebeli araziler ve yüksek dikim yoğunluğu gibi zorlu çalışma koşullarını beraberinde getiriyor. TAFE’nin Garden ve Fruit Serisi traktörleri, bu pazarın ihtiyaçlarına özel olarak uyarlandı. Kompakt ölçüleri ve küçük dönüş yarıçapı sayesinde bu traktörler dar sıralar arasında rahatlıkla ilerleyebiliyor ve kısıtlı alanlarda kolayca manevra yapabiliyor” açıklamasını yaptı.

İzmir Tarım Fuarı Agroexpo’ya katılımlarının, şirket açısından son derece verimli ve etkili olduğunu aktaran Sinha, “Fuar, çiftçiler, bayiler ve sektör paydaşlarıyla doğrudan temas kurmamız için güçlü bir platform sundu. Manisa’da üretilen ve Türk tarımına uygun olarak tasarlanan traktörlerimizi sergilemek, yerel pazara olan bağlılığımızı bir kez daha ortaya koydu” ifadelerini kullandı.