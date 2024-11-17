  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Tağşiş listesinde ismi vardı: Ünlü peynir markası konkordato kararı aldı
Takip Et

Tağşiş listesinde ismi vardı: Ünlü peynir markası konkordato kararı aldı

Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Gürtepe Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi, Progıda Süt Mamülleri ve Pazarlama Anonim Şirketi ve Kosat Gürler konkordato talebinde bulundu. Marketlerde satılan Gürsüt peynirinin de sahibi olan grup, geçtiğimiz ay yayımlanan tağşiş listesinde yer almıştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tağşiş listesinde ismi vardı: Ünlü peynir markası konkordato kararı aldı
Takip Et

Antalya ve İzmir’de çökelek işiyle uğraşan ‘Çökelekçi Muzaffer’ olarak tanınan Muzaffer Gürler ve kardeşlerinin şirketi Gürler Group konkordato başvurusunda bulundu. Firma, 2017 yılında 100 milyon lira yatırımla Tire’de yeni fabrika kurmuştu.

Erhan Gülenç’in kendi sitesinde paylaştığı habere göre, Gürler Şirketler Grubu'nun kurucularından ve Tire Organize Saniyi Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler konkordato talebinde bulundu.

Mahkeme geçici mühlet verdi

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonrasında Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Gürtepe Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi, Progıda Süt Mamülleri ve Pazarlama Anonim Şirketi ve Kosat Gürler için mahkeme 31 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet verdi.

Mahkeme konkordato ilan edilmesi halinde söz konusu markalar ve Gürler’in ekonomik durumunu düzeltip düzeltmeyeceğini tespit etmek için bağımsız denetçilerden oluşan bir kurul oluşturdu.

Kurulda Akademisyen Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Prof. Dr. Ali Fatih Dalkılıç, Hukukçu Gülay AYDIN ve Gıda Yüksek Mühendisi Bengi Avun Hasırcı yer aldı.

Pek çok markette satılan Gürsüt peynirinin de sahibi olan Gürler Grup toplamda 1800 kişiyi istihdam ediyor.

Tağşiş listesinde adı vardı

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı, il il taklit ve tağşiş ürünlerini paylamıştı. Süt ve süt ürünlerinde yapılan hile yöntemleri ortaya çıkan listede Gürsüt de yer almıştı. Gürsüt’ün tulum peynirinde yağ oranı olması gerekenden düşük çıkması, şirketi listeye dahil olmasına neden olmuştu.

Benzine indirim geliyor: İşte 17 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine indirim geliyor: İşte 17 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Meteoroloji o illeri tek tek sıraladı: Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar etkili olacakMeteoroloji o illeri tek tek sıraladı: Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar etkili olacakGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (17 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (17 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans
TBMM'de yoğun mesai sürüyor: İşte öne çıkan gündem başlıklarıTBMM'de yoğun mesai sürüyor: İşte öne çıkan gündem başlıklarıGündem

 

Ekonomi
Enflasyon, 10 yıl önceki market fişini nasıl etkiledi?
Enflasyon, 10 yıl önceki market fişini nasıl etkiledi?
Oto lastikçilerde hareketlilik başladı
Oto lastikçilerde hareketlilik başladı
Asgari ücretle İstanbul'da ev almak imkansız: Kira ödemek bile zor!
Asgari ücretle İstanbul'da ev almak imkansız
Hasadı sona eren "dünyanın en pahalı baharatı" safranın kilosu 450 TL!
Hasadı sona eren "dünyanın en pahalı baharatı" safranın kilosu 450 TL!
Mehmet Şimşek beklentilerdeki yükselişi değerlendirdi: Sabır ve kararlılık gerekiyor
Mehmet Şimşek beklentilerdeki yükselişi değerlendirdi
Bakan Şimşek’ten diyabetli çocukların sensör talebine yeşil ışık: Sorunu çözmeye çalışacağız
Bakan Şimşek diyabetli çocukların sensör talebine yanıt verdi