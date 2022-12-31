Tahıl işleme makineleri gözünü Güneydoğu Asya’ya çevirdi

Mehmet GÜLEL

Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisine sahip Endonezya, tahıl işleme sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlarla bölgenin tahıl ihtiyacını karşılamayı hedefl iyor. 270 milyonu aşan nüfusuyla üretim merkezi konumunda bulunan Endonezya’da yapılacak un, tahıl, bakliyat ve yem endüstrisi yatırımlarında İDMA Indonesia’da bir araya gelecek. Kendi sektöründe en büyük uluslararası fuarı olan İDMA, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 4-6 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenecek IDMA Indonesia ile Güneydoğu Asya pazarında boy gösterecek. Türkiye’nin ve dünyanın önemli tahıl makineleri üreticileri, başta Endonezya olmak üzere; Vietnam, Tayland, Malezya, Avustralya gibi bölge ülkelerinin un, tahıl, bakliyat ve yem ihtiyacını karşılayacak tesisler kurmayı hedefl iyorlar. İDMA, Rusya’dan sonra hedef pazar olarak belirlediği Endonezya’da Türkiye’nin ve dünyanın en önemli tahıl işleme makineleri, ekipman, paketleme, silo ve değirmen üreticilerini bir araya getirecek.

Yeni rota Endonezya Dünyadaki gıda sorunu, ülkelerin tekrar tarım yatırımlarına yönelmesine neden oldu. Üretimi artırmakla birlikte ürünlerin işlenmesi ve depolanmasının da stratejik öneme sahip olduğu günümüzde, özellikle tarım makineleri ve üretim çözümlerine olan talep her geçen gün artış gösteriyor. Güçlü üretim ve kaliteli ürün seçenekleriyle global pazarın önemli üreticileri arasında yer alarak 1 milyar dolarlık ihracat rakamına imza atan Türkiye’nin un, yem, tahıl işleme makineleri ve değirmen üreticilerini dünyanın önemli pazarlarıyla buluşturan İDMA, Endonezya’yı yeni rota olarak belirledi. Dünyanın en büyük üçüncü pirinç üreticisi ve en büyük pirinç tüketicisi olan Endonezya’nın aynı zamanda önemli miktarda un, bakliyat ve yem ihtiyacı bulunuyor. Güncel verilere göre yaklaşık 19 milyon adet büyükbaş, 38 milyon adet küçükbaş ve 580 milyon adet kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapılan ülke, yem endüstrisi için de önemli pozisyona sahip. Güçlü ekonomisi ve büyük nüfusuyla un, yem ve bakliyat sektörü için hem ülke içi tüketimde hem de bölge ülke ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli potansiyeller barındırıyor. Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile 4-6 Ekim 2023'te Cakarta’da gerçekleştirilecek İDMA Indonesia; tahıl, bakliyat ve yem üretim endüstrisinin Güneydoğu Asya bölgesinde yeni bağlantılar kurulması için önemli bağlantılar sağlaması bekleniyor.

“İDMA fuarlarını dünyanın önemli bölgelerine taşıyoruz”

Pandemi sürecinde gıda farkındalığının arttığı, gıda güvenliği ve artan tarımsal ürün talepleriyle birlikte sürdürülebilir üretimin önemi her zamankinden daha fazla kendini hissettirdiğini kaydeden İDMA fuarlarının organizatörü HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan, hızla artan nüfusun proteine olan talebin de düzenli olarak yükseliş gösterdiğini söyledi. 2030 yılında proteine talebinin yüzde 70 artması beklendiğini göz önünde bulundurursak, küresel iklim değişiklikleri ve kuraklıklarla mücadele eden insanlığın, önemli protein kaynağı tahıl ve bakliyat üretimine olan bağlılığının artacağını ifade eden Kalkan, tarımsal üretim kadar önemli diğer bir konu ise, üretilen emtiaların ekonomiye kazandırılması ve tüketiciye ulaştırılması olduğunu vurguladı. Bu bağlamda ülkelerin ihtiyaç duydukları tahıl ürünlerini kendi sınırları içinde depolayabilme ve üretebilmesinin önemini pandemide hep birlikte deneyimlediklerini bildiren Kalkan, “Temel gıda ihtiyacının başında gelen ve uzun süre depolanabilen tahıl ve bakliyat ürünlerini nihai tüketicinin kullanabileceği hale dönüştüren önemli bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. İDMA’nın sadece ticari bir fuar olmadığının, aynı zamanda gıda güvenliğine ve gıda erişimine hizmet ettiğinin altını çizmek isterim. Fuarlarımızla eşzamanlı olarak düzenlediğimiz ve sektörün kanaat önderlerini bir araya getirdiğimiz Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirveleri’yle sürdürülebilir üretim, gıda güvenliği ve erişilebilirlik konularına farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Düzenlendiği yıllar boyunca üretici ile yatırımcı arasında kurduğu köprülerle sektörün dünyaya açılan kapısı olan İDMA fuarları, aynı zamanda ülkelerin gıda güvenliğine ve erişimine hizmet ediyor. Bu bağlamda uzun yıllardır sektöre Türkiye’de hizmet veren İDMA markasını artık dünyanın önemli bölgelerine taşıyoruz. İDMA Rusya ile başladığımız açılıma, Güneydoğu Asya’nın önemli ülkesi Endonezya ile devam edeceğiz. 4-6 Ekim 2023 tarihlerinde Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte başkent Cakarta’da gerçekleştireceğimiz İDMA Indonesia ile hem un, yem, tahıl işleme makineleri ve değirmen üreticilerini farklı pazarlarla buluşturacağız, hem de Güneydoğu Asya bölgesinin tahıl, bakliyat ve yem sektörlerindeki ihtiyaçlarını karşılamasına katkı sağlayacağız” dedi.