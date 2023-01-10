Tahıllar yüzünü güneye çeviriyor!

Evrim KÜÇÜK

Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı arz endişeleriyle 2022’de rekor seviyelere çıkan tahıl fiyatları, yılın ikinci yarısında gevşedi. Tedarik korkularının hafiflemesiyle tahıl fiyatlarında başlayan geri çekilme eğilimi bu yıla da taşındı. Yatırımcı, bu düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

CBOT’da buğday vadelileri 1 haftada yüzde 4.8 değer kaybederek kilo başına 7.49 dolara indi. Mısırın kilesi yaklaşık yüzde 3 gerileyerek 6.55 dolara düşerken, soya fasulyesinin fiyatı kile başına yüzde 0.7 kayıpla 15 doların hemen üzerine geldi. Yine de soya fiyatların altı ayın en yüksek seviyesinde olduğu dikkat çekiyor.

Tahıl fiyatları genellikle ocak ayında kazanç elde ediyor. Son yedi yılın altısında tahıl fiyatları ocak ayında yükseliş yönünde kendine destek bulurken, sadece 2020’nin ocak ayında fiyatların düştüğü görülüyor. Bu yıl ise vadeli işlemlerin zaten tarihi olarak yüksek seviyelerde seyrediyor olması, başlıca ihracatçılardan Brezilya’da yüksek mahsul ve ABD’nin talebindeki gerileme gibi faktörlerle fiyatların biraz baskı hissedebileceği belirtiliyor. Yılın genelinde üretim kaygıları ve azalan stoklar nedeniyle fiyatların yüksek seyrini koruma beklense de, Reuters tarafından yapılan analize göre teknik göstergeler zayıflık eğiliminin ocak-mart dönemine yayılabileceği sinyali veriyor.

* BUĞDAY fiyatları kritik 7.37 dolar seviyesinin üzerinde kaldıkça bu çeyrek dönemde 8.53 dolara çıkma potansiyeline sahip. Ancak güçlü alımı destekleyecek bir durum oluşmadığından fiyat çıkışının burası ile sınırlı olabileceği ve sonrasında fiyatların yeniden düşeşe geçeceği tahmin ediliyor. 7.37 doların altındaki kapanışlarda ise 5.92 dolara varan satışlar yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

* MISIRA bakıldığında, 6.25 doların önemli olduğu ve bu seviyesinin altında kapanışların 5.62 dolara doğru düşüşü tetikleyebileceği belirtiliyor. Bu da haziran ayından bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor.

* SOYA FASULYESİNDE inişli çıkışlı tablo izlenebilir. Fiyatların 15.15 seviyesindeki direnci aşması halinde 15.49-15.67 aralığına çıkması bekleniyor. Ancak 15.15’in üzerinde güçlenemezse fiyatların 14.52 dolara inme olasılığı bulunuyor. Buranın altında ise 13.80-14.13 dolar aralığı bulunuyor.

AB’nin soya ve palm talebi sert geriliyor

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan verilere göre, 2022/23 sezonunda Avrupa Birliği soya fasulyesi ithalatı, 1 Ocak'a kadarki sürede yüzde 16 gibi sert bir gerileme göstererek 5.52 milyon tona indi. Aynı dönem içinde AB kolza tohumu ithalatı ise bir yıl önceki 2.71 milyon tondan yaklaşık yüzde 38 artışla, 3.73 milyon tona çıktı. Aynı dönemde soya unu ithalatı, bir önceki yıla göre yüzde 3 düşüşle 8.04 milyon ton olurken, palm yağı ithalatı 2.86 milyon tondan yüzde 40 düşüşle 1.71 milyon ton olarak gerçekleşti.

Rusya’nın buğday ihracatı 44 milyon tonu aşacak

Rusya ve Ukrayna’ya odaklanan Karadeniz tarım pazarları araştırma şirketi Sovecon, 2022/23 sezonunda Rusya buğday ihracat tahminini 0.2 milyon ton artırarak 44.1 milyon tona yükseltti. Sovecon, Temmuz 2022-Haziran 2023 döneminin ikinci yarısında rekor veya rekora yakın aylık ihracat hacimleri bekliyor. Sevkiyatlar, nispeten yüksek küresel fiyatlar, rublenin zayıflaması ve iç piyasada rekor stokların baskısı ile desteklenecek. Sovecon, 2022’deki mahsul artışının yardımıyla bu ay 3.6 ila 4 milyon ton ihracat bekliyor. Yüzde 12.5 proteinli Rus bağdayı 1 hafta önce 307-311 dolar/ ton seviyesinden satılıyordu.