Tahir Büyükakın EKONOMİ'ye konuştu: Yerel yönetim, üniversite, sanayi iş birliğinin en iyi örneğini vereceğiz

SABİHA TOPRAK - KOCAELİ

Kocaeli’nin sanayiyle özdeşleşmiş bir şehir olduğunu vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Yaklaşık 100 yıldan bu yana biriken çok güçlü bir sanayi potansiyeline sahibiz. Bunun bilinciyle sanayicilerimizle yakın ve yapıcı bir iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Kocaeli’yi sanayisinden bağımsız düşünmemiz mümkün değil” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, EKONOMİ gazetesinin sorularını yanıtladı. Kocaeli’nin sanayi altyapısı, sanayicilerin beklentileri, yeşil teknoloji yatırımları ve istihdam politikalarına ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulunan Büyükakın, Kocaeli’nin Türkiye sanayisi içindeki konumuna dikkat çekti.

Sanayicinin nitelikli iş gücü talebi var

Sanayicilerden gelen talepleri önemsediklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, “Sanayicilerimizden özellikle nitelikli iş gücü temini, eğitim ve program destekleri, yeşil teknoloji ve AR-GE alanlarında yatırım destekleri, teşvikler ve vergi kolaylıkları yönünde talepler alıyoruz. Bunun yanı sıra üniversite-sanayi iş birliği, teknoloji transferi, inovasyon altyapısı ile lojistik, altyapı ve dijital dönüşüm destekleri de sıkça gündeme geliyor. Yerel yönetim olarak bizi ilgilendiren alanlarda bu taleplere en doğru şekilde cevap vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Nitelikli insan kaynağının şehirde tutulmasının önemine değinen Büyükakın, “Ekonomiyle idari yapılanmalar arasındaki bağlantı, bir memleketin kaderini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Yeni yüzyıldan, yeni Türkiye’den bahsediyoruz. Hızın, iletişimin ve tüm fonksiyonların bir araya geldiği bir çağdayız. Bu büyük birikim içinde ülkemizin yükselişine daha fazla katkı sunmak için çalışıyoruz” dedi. Büyükakın, “Nitelikli iş gücünü çekmek ve kentte tutmak adına teknoparklar ve AR-GE merkezleriyle üniversite-sanayi iş birliğini destekliyoruz. Eğitim ve sertifika programlarıyla mesleki eğitimi güçlendiriyor, uygulamalı AR-GE projelerini teşvik ediyoruz. Kocaeli Üniversitesi Teknopark gibi yapılar, akademi ile sanayinin doğrudan temas kurmasını sağlıyor” diye konuştu.

Kocaeli’nin istihdam artışı açısından güçlü bir şehir olduğunu belirten Büyükakın, sanayi altyapısının bu süreci beslediğini ifade etti. Büyükakın, “Kocaeli, uzun yıllardır istihdam artışı sağlayan bir sanayi merkezidir. OSB’ler, lojistik altyapı ve AR-GE merkezleri sayesinde üretim istihdamı ve nitelikli iş gücü ihtiyacı sürekli artmaktadır. Türkiye’nin 2071 vizyonu doğrultusunda sanayicilerimizin kalifiye eleman ihtiyaçlarının karşılanması, AR-GE çalışmalarının öne çıkarılması ve üniversite-sanayi iş birliğinin üst seviyeye taşınması en önemli hedeflerimiz arasındadır. USTAM Projesi ile örgün eğitim çağı dışına çıkmış, herhangi bir mesleği olmayan ya da aldığı eğitimle iş bulamayan bireylere sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki ve teknik beceri kazandırıyoruz. KODELİ Projesi ile ise gençlerimizin dijital çağın dilini öğrenmesini sağlıyoruz. Okullarımıza kurduğumuz kodlama sınıflarıyla sanayicilerimize teknolojiyi okuyan, çağa hakim kalifiye elemanlar kazandırıyoruz” şeklinde konuştu.

Atık yönetiminde önemli mesafe kat ettik

Atık yönetimi ve geri dönüşüm çalışmalarına da değinen Büyükakın, “İl genelinde 23 atık su arıtma tesisiyle daha temiz bir çevre için çalışıyoruz. Sanayi atıklarının geri dönüşümü ve ekonomiye kazandırılması konusunda da pilot projeler yürütüyoruz” dedi.

Kocaeli AR-GE’de güçlü bir ekosisteme sahip

Kocaeli’nin AR-GE ve inovasyon alanında Türkiye’nin önde gelen illerinden biri olduğunu vurgulayan Büyükakın, “Kocaeli genelinde yaklaşık 138 AR-GE merkezi faaliyet gösteriyor. KOÜ Teknopark, GOSB Teknopark, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK MAM Teknoloji Geliştirme Bölgesi gibi çok güçlü yapılarımız var. Bu teknoparklar, üniversite-sanayi iş birliğini somut projelere dönüştüren önemli merkezlerdir” ifadelerini kullandı. Karbon ayak izi ve çevresel sürdürülebilirlik konusuna akademik bir perspektiften de yaklaşan Büyükakın, “Kocaeli Sürdürülebilir Çevre Eylem Planı çok önemli. Düzenlediğimiz Çevre Şurası’nda elde ettiğimiz çıktıları raporladık. Karbon ayak izi ve çevresel etki değerlendirmelerini; yerel yönetimler ve sanayi kuruluşları tarafından farklı düzeylerde ele almaya çalışıyoruz. Yeşil dönüşüm projeleri ve Kalkınma ajansı destekleri çerçevesinde karbon ve çevre verisi izleme çalışmalarımız devam ediyor. Yakın gelecekte bu dönüşümü başarmış olacağımıza inanıyorum” dedi.