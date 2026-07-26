Tahliye taahhütnamesi davaları çoğaldı, yargının iş yükü arttı

Konut piyasasında son yılların en tartışmalı uygulamalarından biri “tahliye taahhütnamesi” oldu. Bazı ev sahiplerinin, evi kiraya vermenin ön şartı olarak kiracılara kira sözleşmesinden yaklaşık bir ay sonra tahliye taahhütnamesi imzalattığı, böylece ilerleyen dönemde evi daha yüksek bedelle yeniden kiraya verebilmek için bu belgeyi kullandığı belirtiliyor.

Ev bulmanın giderek zorlaştığı büyükşehirlerde birçok kiracı, başka seçeneği olmadığı için bu belgeyi imzalamak zorunda kaldığını ifade ederken, tahliye süreçleri nedeniyle açılan davalar da mahkemelerin iş yükünü artırıyor.

İmza tarihi önemli

Gayrimenkul hukuku uzmanları, tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesiyle aynı gün imzalatılması halinde hukuken geçersiz sayıldığını, belgenin ancak kiracının özgür iradesiyle ve sözleşmeden sonra düzenlenmesi durumunda geçerli olduğunu belirtiyor.

Ancak bu durumun ev sahipleri tarafından kiralama sürecinin rutin bir dayatması haline getirilmesi, emlak sektörü temsilcilerine göre taraflar arasındaki güveni zedeleyerek piyasada istikrarsızlığa yol açıyor.

Türkiye'nin haberine göre uzmanlar, hem kiracıyı hem de belgeyi hukuka uygun kullanan dürüst ev sahiplerini korumak ve yargıya taşınan uyuşmazlıkları azaltmak adına sıkı denetim ve ceza mekanizmalarının devreye alınması gerektiğini ifade ediyor.